Robbie Keane: A többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik

– Csapata közel volt a kétszer tizenöt perces hosszabbítás kiharcolásához...

– Mindig is utáltam veszíteni, de vezetőedzőként még inkább – mondta Robbie Keane, az FTC vezetőedzője. – Nálam az érzelmek a mérkőzés végeztével eltűnnek, de valamennyi csalódottság azért munkálkodik bennem, mert az erőfeszítést, az alázatot, a vágyat láttam a srácokon.

– Elégedett volt a hozzáállással?

– Mindent megtettek a játékosaim. Kiadták magukból, amit lehetett, márpedig edzőként ennél nem is kérhet többet az ember. Amíg így harcolnak, nem lehetek csalódott.

– Amiatt sem, hogy ezúttal is elkerülhető gólokat kapott a csapata?

– Azokat elemeznem kell, mert elég buták voltak. Ezzel együtt mindig hiszek a játékosaimban, hogy bármilyen szinten eredményesek lehetnek. Bakiban nyertünk, a lövésszámot és a statisztikát tekintve mi voltunk a jobbak, összesítésben mégis egy góllal alulmaradtunk, amit nehéz elfogadni.

– Azután, hogy Ötvös Bence nagyon jól teljesített a párharc első mérkőzésén középpályásként, hogyhogy védőként szerepeltette?

– Talán nem ez volt a legjobb meccse, de vele eggyel több középpályásunk volt a pályán. Minél több támadószellemű játékost akartam csatába küldeni: mindössze két igazi védőnk, Ibrahim Cissé és Toon Raemaekers játszott. Működött az elképzelés, hiszen megnyertük a meccset, versenyben voltunk.

– Mi választja el a Ferencvárost a Bajnokok Ligája-főtáblától, milyen téren kell fejlődnie, hogy odaérjen az európai klubfutball csúcssorozatába?

– Néha kell egy kis szerencse is, de látni kell, a többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik. Olyan klub vagyunk, amelynek a pályája felfelé ível, mivel a megfelelő emberek dolgoznak megfelelő hozzáállással, márpedig csak így lehet bármit elérni. Közel voltunk, elemeznünk kell a mérkőzést és legközelebb újra nekifutni.