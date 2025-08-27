Robbie Keane: A többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik

– Csapata közel volt a kétszer tizenöt perces hosszabbítás kiharcolásához...
– Mindig is utáltam veszíteni, de vezetőedzőként még inkább – mondta Robbie Keane, az FTC vezetőedzője. – Nálam az érzelmek a mérkőzés végeztével eltűnnek, de valamennyi csalódottság azért munkálkodik bennem, mert az erőfeszítést, az alázatot, a vágyat láttam a srácokon.
– Elégedett volt a hozzáállással?
– Mindent megtettek a játékosaim. Kiadták magukból, amit lehetett, márpedig edzőként ennél nem is kérhet többet az ember. Amíg így harcolnak, nem lehetek csalódott.
– Amiatt sem, hogy ezúttal is elkerülhető gólokat kapott a csapata?
– Azokat elemeznem kell, mert elég buták voltak. Ezzel együtt mindig hiszek a játékosaimban, hogy bármilyen szinten eredményesek lehetnek. Bakiban nyertünk, a lövésszámot és a statisztikát tekintve mi voltunk a jobbak, összesítésben mégis egy góllal alulmaradtunk, amit nehéz elfogadni.
– Azután, hogy Ötvös Bence nagyon jól teljesített a párharc első mérkőzésén középpályásként, hogyhogy védőként szerepeltette?
– Talán nem ez volt a legjobb meccse, de vele eggyel több középpályásunk volt a pályán. Minél több támadószellemű játékost akartam csatába küldeni: mindössze két igazi védőnk, Ibrahim Cissé és Toon Raemaekers játszott. Működött az elképzelés, hiszen megnyertük a meccset, versenyben voltunk.
– Mi választja el a Ferencvárost a Bajnokok Ligája-főtáblától, milyen téren kell fejlődnie, hogy odaérjen az európai klubfutball csúcssorozatába?
– Néha kell egy kis szerencse is, de látni kell, a többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik. Olyan klub vagyunk, amelynek a pályája felfelé ível, mivel a megfelelő emberek dolgoznak megfelelő hozzáállással, márpedig csak így lehet bármit elérni. Közel voltunk, elemeznünk kell a mérkőzést és legközelebb újra nekifutni.
|VÉLEMÉNY: DIBUSZ DÉNES
Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa az RTL-nek: – Két gólt ajándékoztunk a hazai csapatnak, ez nem fér bele. Igyekeztünk a második félidőre új lendülettel kifutni, támadóbb lett a csapat, jobban uraltuk a mérkőzést, jött a gól is, Tóth Alex pedig a gyönyörű szabadrúgásával teljesen nyílttá tette a párharcot. Valójában büszke vagyok a csapatra, egy pillanatra sem törtünk meg. Az egész mérkőzésen azt éreztem, hogy bármelyik pillanatban be tudunk találni. Most fáj igazán a párharc első összecsapása, hiszen döntetlen közeli találkozón kerültünk kétgólos hátrányba.
B. B.
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (2–1)
Baku (Bakı), Tofik Bahramov Stadion, 30 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Jafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Akhundzade (Gurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
FTC: Dibusz – I. Cissé, Ötvös (Pesics, a szünetben), Raemaekers – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita (Tóth A., 73.), Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)
Továbbjutott: a Qarabag, 5–4-es összesítéssel