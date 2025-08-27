Robbie Keane: A többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik

Nemzeti Sportrádió

2025.08.27.
Robbie Keane (Fotó: Reuters)
Mint beszámoltunk róla, a Ferencváros 3–2-re nyert az azeri Qarabag vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező rájátszásában, ám így is 5–4-es összesítéssel kiesett, és majd az Európa-liga főtábláján folytathatja szereplését. A visszavágó után Robbie Keane beszélt lapunknak a látottakról, Dibusz Dénes pedig a televízió kamerája előtt értékelt.

– Csapata közel volt a kétszer tizenöt perces hosszabbítás kiharcolásához...
– Mindig is utáltam veszíteni, de vezetőedzőként még inkább – mondta Robbie Keane, az FTC vezetőedzője. – Nálam az érzelmek a mérkőzés végeztével eltűnnek, de valamennyi csalódottság azért munkálkodik bennem, mert az erőfeszítést, az alázatot, a vágyat láttam a srácokon.

– Elégedett volt a hozzáállással?
– Mindent megtettek a játékosaim. Kiadták magukból, amit lehetett, márpedig edzőként ennél nem is kérhet többet az ember. Amíg így harcolnak, nem lehetek csalódott.

– Amiatt sem, hogy ezúttal is elkerülhető gólokat kapott a csapata?
– Azokat elemeznem kell, mert elég buták voltak. Ezzel együtt mindig hiszek a játékosaimban, hogy bármilyen szinten eredményesek lehetnek. Bakiban nyertünk, a lövésszámot és a statisztikát tekintve mi voltunk a jobbak, összesítésben mégis egy góllal alulmaradtunk, amit nehéz elfogadni.

– Azután, hogy Ötvös Bence nagyon jól teljesített a párharc első mérkőzésén középpályásként, hogyhogy védőként szerepeltette?
– Talán nem ez volt a legjobb meccse, de vele eggyel több középpályásunk volt a pályán. Minél több támadószellemű játékost akartam csatába küldeni: mindössze két igazi védőnk, Ibrahim Cissé és Toon Raemaekers játszott. Működött az elképzelés, hiszen megnyertük a meccset, versenyben voltunk.

– Mi választja el a Ferencvárost a Bajnokok Ligája-főtáblától, milyen téren kell fejlődnie, hogy odaérjen az európai klubfutball csúcssorozatába?
– Néha kell egy kis szerencse is, de látni kell, a többi versenyben lévő együttes hozzánk képest nagy költségvetéssel dolgozik. Olyan klub vagyunk, amelynek a pályája felfelé ível, mivel a megfelelő emberek dolgoznak megfelelő hozzáállással, márpedig csak így lehet bármit elérni. Közel voltunk, elemeznünk kell a mérkőzést és legközelebb újra nekifutni.

VÉLEMÉNY: DIBUSZ DÉNES

Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa az RTL-nek: – Két gólt ajándékoztunk a hazai csapatnak, ez nem fér bele. Igyekeztünk a második félidőre új lendülettel kifutni, támadóbb lett a csapat, jobban uraltuk a mérkőzést, jött a gól is, Tóth Alex pedig a gyönyörű szabadrúgásával teljesen nyílttá tette a párharcot. Valójában büszke vagyok a csapatra, egy pillanatra sem törtünk meg. Az egész mérkőzésen azt éreztem, hogy bármelyik pillanatban be tudunk találni. Most fáj igazán a párharc első összecsapása, hiszen döntetlen közeli találkozón kerültünk kétgólos hátrányba.

B. B.

 

Bajnokok Ligája
3 órája

Hiába győzött idegenben a Ferencváros, lemaradt a Bajnokok Ligája főtáblájáról

Negyvenöt perc játék után három gólra volt a hosszabbítástól a Ferencváros, a Qarabag a kapusa utolsó perces bravúrjainak köszönheti továbbjutását.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ
QARABAG (azeri)–FERENCVÁROSI TC 2–3 (2–1)
Baku (Bakı), Tofik Bahramov Stadion, 30 000 néző. Vezette: Clément Turpin (Nicolas Danos, Alexis Auger) – franciák
QARABAG: Kochalski – M. Silva, Mustafazade, K. Medina, Jafarguliyev (T. Bayramov, 84.) – Pedro Bicalho, Jankovics – Leandro Andrade (Addai, 69.), Kady (Kascsuk, 90+5.), Zoubir (Kouakou, 85.) – Akhundzade (Gurbanli, 90+4.). Vezetőedző: Gurban Gurbanov
FTC: Dibusz – I. Cissé, Ötvös (Pesics, a szünetben), Raemaekers – Makreckis, Kanikovszki, N. Keita (Tóth A., 73.), Levi (Cadu, a szünetben), O'Dowda (Nagy B., 69.) – Joseph (Gruber, 73.), Varga B. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: Leandro Andrade (25.), Zoubir (45.), ill. Joseph (12.), Varga B. (55. – 11-esből), Tóth A. (82.)
Továbbjutott: a Qarabag, 5–4-es összesítéssel

 

