Visszafogott első negyed után hengerelt az FTC a Nagyvárad ellen a férfi vízilabda BL-ben

Bővebben hamarosan

Az első negyedben a nagyváradiak 3–1-re vezettek, azonban Nyéki Balázs csapata már az első nyolc perc végén átvette a vezetést, majd a második negyedet 7–1-re megnyerve gyakorlatilag eldöntötte a találkozó sorsát. A Fradiban Vismeg Zsombor szerezte a legtöbb gólt, összesen ötöt.

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C-csoport

FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (romániai) 19–11 (4–3, 7–1, 3–3, 5–4)

Jegyzőkönyv hamarosan.