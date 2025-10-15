Nemzeti Sportrádió

Visszafogott első negyed után hengerelt az FTC a Nagyvárad ellen a férfi vízilabda BL-ben

2025.10.15. 19:44
Fotó: MTI/Purger Tamás
FTC Oradea Nagyvárad férfi vízilabda Bajnokok Ligája
A férfi vízilabda Bajnokok Ligája-csoportkör 1. fordulójában az FTC-Telekom Waterpolo 19–11-re legyőzte a Nagyváradot.

Az első negyedben a nagyváradiak 3–1-re vezettek, azonban Nyéki Balázs csapata már az első nyolc perc végén átvette a vezetést, majd a második negyedet 7–1-re megnyerve gyakorlatilag eldöntötte a találkozó sorsát. A Fradiban Vismeg Zsombor szerezte a legtöbb gólt, összesen ötöt.

VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló, C-csoport
FTC-Telekom Waterpolo–CSM Oradea (romániai) 19–11 (4–3, 7–1, 3–3, 5–4)

