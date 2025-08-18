Robbie Keane szerint kulcsfontosságú, hogy ne kapjon gólt a Ferencváros

Az év legfontosabb párharca vár a Ferencvárosra a Qarabag ellen a Bajnokok Ligája rájátszásában. A zöld-fehérek kedden saját közönségük előtt fogadják a tizenkétszeres azeri bajnokot, a tétnek megfelelően jó eséllyel telt ház és remek hangulat lesz a Groupama Arénában. A Fradi számára jó hír, hogy lejárt Ibrahim Cissé Örményországban összeszedett hárommérkőzéses eltiltása, az együttes egyik legjobb védője ott lehet a kezdő tizenegyben. A gárdának nagy lökést adhat, hogy az előző körben az európai mércével középcsapatnak számító Ludogorecet magabiztosan ütötte ki (3–0-s összesítéssel), ám utána a bajnokságban fájó pofont kapott a Puskás Akadémiától (1–2), hazai pályán veszített annak ellenére, hogy ha jobban koncentrál, fordítva is alakulhatott volna a mérkőzés.

„Ez teljesen más sorozat, mint a bajnokság, mindenki arról beszél, hogy az előttünk álló összecsapás minden másnál fontosabb – mondta a találkozót felvezető sajtótájékoztatón Robbie Keane, aki a kilencedik nemzetközi kupameccsére készül az FTC kispadján. – A Puskás Akadémia ellen tíz embert pihentettem és még így is győzhettünk volna, ha kihasználjuk a lehetőségeinket – de ez már a múlt, hagyjuk magunk mögött. Arra kérem a szurkolókat, kedden hozzák magukkal ugyanazt az energiát, mint a Ludogorec ellen, mert nagy szükségünk van rá, a játékosaimtól pedig azt várom el, hogy nagy intenzitással, szívvel játsszanak, ezzel lázba hozva a közönségünket. A két csapat közel azonos erőt képvisel, de ha úgy teljesítünk, ahogy szeretnénk és tudunk, azzal sok gondot okozhatunk az ellenfélnek. A kétmeccses párharcokban az a legfontosabb, hogy kapott gól nélkül hozzuk a mérkőzést, hiszen vannak játékosaink, akik veszélyesek és képesek a gólszerzésre. Minél magasabb szintre jut az ember, annál nehezebb vetélytársat kap, úgyhogy a Qarabag nagyon jó csapat. A klub évek óta nem állt olyan lehetőség kapujában, mint most. Ez mind edzőként, mind játékosként hatalmas motivációt ad, hiszen esélyünk nyílik a legmagasabb szintre belépni.”

Emlékezhetünk, a 45 éves ír szakember rendkívül elégedett volt a Ludogorec elleni budapesti visszavágón mutatott második félidei teljesítménnyel és a csapategységgel – jó kérdés, hasonló produkció mire lenne elegendő az azeriekkel szemben.

„A Ludogorec elleni visszavágó első tíz-tizenöt percében kicsit idegesek voltak a játékosok, ám amint megnyugodtak, jobban érvényesült az akaratunk. Leginkább a második félidőben játszottak úgy a srácok, ahogyan azt elvártam: főleg a középpályán járattuk gyorsan, kevés érintéssel a labdát. Nyilván az a cél, hogy kilencvennél is több percen át egyenletes legyen a teljesítményünk, de ez a futballban nagyon ritkán fordul elő, mivel kiváló ellenfelekkel csapunk össze, és nekik is megvannak a jó periódusaik – ilyenkor kell maximálisan koncentrálni.”

Ritkán látni ilyet, de Robbie Keane-t sikerült felhúznia egy újságírónak, aki azt a kérdést tette fel az ír mesternek, visszanézte-e a Ferencváros és a Qarabag három évvel ezelőtti, Bajnokok Ligája-selejtezős összecsapásait – az idegenbeli 1–1-es döntetlen után némi meglepetésre hazai pályán 3–1-re kikapott a Fradi.

„Teljesen más meccs vár ránk, teljesen kicserélődtek a csapatok, miért néznék vissza egy három évvel ezelőtti mérkőzést!? Egy korábbi James Bond-film sem lesz ugyanolyan, mint a következő. Természetesen a mostani meccseiket, amelyek relevánsak, megnéztem. Hogy mire hívtam fel a srácok figyelmét, meghagyom magamnak, nem szeretném kikotyogni semmilyen információt, mert az ellenfél vezetőedzője lefülelné, ő is biztosan követi a sajtótájékoztatót. Mint mindig, ezúttal is vannak olyan elemei a játéknak, amiben javulnunk kell, egyéni és csapatszinten egyaránt. A legfontosabb az lesz, hogy ne kapjunk gólt, ez lehet a továbbjutás kulcsa a párharcban.”

A párharc győztese a BL alapszakaszában szerepelhet, míg a vesztes az Európa-ligában vigasztalódhat. A visszavágót jövő szerdán rendezik.

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

Kedd, 21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: RTL) – élőben az NSO-n!