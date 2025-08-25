Merész taktika kell Robbie Keane-től a Qarabag ellen

Robbie Keane jelentős hátrány ledolgozására készül a Ferencvárossal a Qarabag ellen (Fotó: fradi.hu)

NEHÉZ HELYZETBEN VESELKEDIK NEKI a Bajnokok Ligája-rájátszás szerdai visszavágójának a Ferencváros a Qarabag otthonában. A zöld-fehérek a párharc első mérkőzésén 3–1-es vereséget szenvedtek a Groupama Arénában, így az azeri bajnok áll közelebb a BL-alapszakaszba jutáshoz. Miben bízhat Robbie Keane vezetőedző együttese a baki találkozón, mi lehet a kapaszkodó?

A harminc évvel ezelőtti BL-siker is erőt adhat

Augusztus 23-án, szombaton volt napra pontosan harminc éve, hogy a Ferencváros első magyar csapatként bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. A jelenlegi helyzetben ez motiváció lehet a futballistáknak, de kétségtelen, a Fradinak a BL-selejtezőben, rájátszásában legutóbb 2022-ben a Slovan ellen sikerült kiharcolnia a továbbjutást hazai vereséget követően. Az akkori vezetőedző, Sztanyiszlav Csercseszov nem véletlenül emlegeti azt a mérkőzést egyik legszebb ferencvárosi emlékei között, a budapesti 2–1-es vereség után Pozsonyban ütötték ki 4–1-re a szlovák bajnokot.

Bár a mostani helyzet nehezebb, a remény még nem szállt el… A Qarabag hazai pályán kifejezetten erős, a Ferencváros egyik legfontosabb feladata, hogy lélekben ne adja fel a csatát. Robbie Keane vezetőedző nem véletlenül magyarázta a hazai vereséget követően a futballistáinak, hogy a Qarabag elbizakodottsága még jól is jöhet nekik. A Ferencvárosnak az első félidőben muszáj lesz éreztetnie elszántságát, a korai gól kizökkentheti az azeri bajnokot, és más mederbe terelődhet a párharc.

Új helyzetbe került a zöld-fehérek edzője

Az ír trénernek most olyan feladatot kell(ene) megoldania, amelyet vezetőedzői pályafutása során még egyszer sem: idegenben ledolgozni kétgólos hátrányt. Az izraeli Maccabi Tel-Aviv és a Ferencváros vezetőedzőjeként sem vágott neki kieséses nemzetközi párharcnak hátrányból, olyan ellenben már előfordult, hogy idegenbeli 4–1-es győzelem után kiesett izraeli együttesével. A görög Olympiakosz 2024 márciusában bizonyította, nem lehetetlen ilyen feladat megoldása, a Maccabit 6–1-re (!) verte meg idegenben és jutott tovább kilátástalannak tűnő helyzetből.

Robbie Keane talán abból a párharcból is sokat tanult, és a Qarabag ellen felhasználhat valamit belőle. Bakiban kellemetlen, jól szervezett ellenfelet kellene legyőzni, az azeri szélsőket nem lesz könnyű feltartóztatni. A taktikában éppen ezért az arany középutat kell megtalálni, de az idő előrehaladtával egyre több kockázatot kell vállalni. Az első mérkőzésen sokszor gondot okozott a lelassult támadásépítés, a Qarabag könnyen zárta a passzsávokat, idegenben bátrabb futballra lesz szükség.

Varga Barnabás jó formában, ismét villanhat a kapu előtt

Kiben bízzon a Ferencváros, ha nem Varga Barnabásban? A rutinos csatár régi önmagát idézi, idénybeli kilenc tétmérkőzésén hét gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában öt meccs/öt gól a mutatója, a BL-rájátszás első felvonásán mesteri labdaátvételt követően lőtt a bal alsó sarokba. Tökéletes a mentalitása, a nehéz helyzetektől sem ijed meg, nem foglalkoztatja, ki az ellenfél, csak a gólszerzés lehetősége érdekli.

Bakiban sok múlhat rajta, hiszen aligha lesz nyolc-tíz helyzete a Ferencvárosnak. Abból a három-négy lehetőségből kellene (minimum) két gólt szerezni, s ha a szerencse sem áll a magyar bajnok mellé, nem lesz esély a továbbjutásra. Az azeri klub rutin terén még mindig előrébb tart az FTC-nél, nem valószínű, hogy játékosai remegő lábbal lépnek pályára szerda este. A tét nem csupán a presztízs, hogy ki játszhat az ősszel a Bajnokok Ligája alapszakaszában, hanem eurómilliók is, aki továbbjut, négyszer-ötször annyi pénzt kereshet, mint a rájátszásból búcsúzó, az Európa-liga főtáblájára kerülő ellenfél.