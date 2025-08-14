Marquinhos: Veszélyes, ha magadra húzod a PSG-t

„Beállsz csereként és meg kell mutatnod, hogy még nincs vége a meccsnek, ez a csapatunk mentalitása. Örülünk a tróefának, főleg azok számára különleges, akiknek ez az első trófeája, mint például Lucas Chevalier” – idézi a csereként beálló és a 94. percben egyenlítő gólt szerző Goncalo Ramost a L'Équipe, a portugál kérdésre válaszolva elmondta, a pletykák ellenére marad Párizsban.

„Büszke vagyok, mert nem volt túl sok időnk felkészülni. 2–0-ra vezettek, de visszajöttünk. Veszélyes, ha magadra húzod a PSG-t. Luis Enrique is meghozta a szükséges változtatásokat, szükségünk volt egy olyan támadóra, mint Goncalo, aki veszélyesen érkezik a kapu elé” – értékelt Marquinhos. A 31 éves brazil is beszélt a franciák kapusáról: „Lille-ben sem volt könnyű dolga és a válogatottban is, ő pedig hozzászokott ehhez, mert klasszis játékos. Befogadtuk őt, és máris megszerezte az első trófeáját, nagyon jól teljesített.”

„Senkinek sincs garantált helye, mindig a maximumot kell nyújtanod és ezt fogom tenni én is, hogy az edző boldog legyen és megtarthassam a helyem a csapatban” – zárta gondolatait Marquinhos.

„Nagyszerű idényünk volt tavaly, ezt öt trófeával koronáztuk meg, ez kivételes eredmény. Nehéz volt, mert ez volt az első mérkőzésünk az idényben, és rögtön egy döntővel kezdtünk. 2–0-nál csak az volt a fejünkben, hogy gólt kell szereznünk, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe. A cserék nagyon jó hatással voltak a csapatra, sok energiával érkeztek és ez megfordította a mérkőzés kimenetelét” – értékelt a mérkőzés legjobbjának megválasztott Ousmane Dembélé.

„2–2-es állásnál, amikor biztossá vált, hogy tizenegyespárbajra kerül sor azt gondoltam, hogy Lucas védeni fog és mi fogunk nyerni. Olyan, mint egy előre megírt forgatókönyv, Lucas megjön és rögtön tizenegyespárbajban kell bizonyítania. Ez szuper kezdet neki, örülünk, hogy egy hét edzés után máris trófeát nyertünk. Még mindig éhesek vagyunk és más trófeákat is szeretnénk nyerni” – mondta a francia támadó.

„Szerintem remekül végrehajtottuk a meccstervet, sok problémát okoztunk nekik, főleg rögzített helyzeteket követően. Fájó kétgólos előnyről kikapni. Ilyen kvalitású csapat ellen rendkívül nehéz 90 percen át jól védekezni, most még nagyon csalódottak vagyunk” – olvasható Danso Konsa, a Tottenham védőjének értékelése a klubhonlapon.

Vicario, az angolok kapusa így értékelt: „Most még nehéz, mert azt tettük, amit elterveztünk és működött is. Fáj, mert nagyon közel voltunk, de a labdarúgás néha nagyon kemény. Felvettük a harcot a Bajnokok Ligája-győztes PSG-vel, megszenvedtek velünk, mert nem számítottak arra, hogy minden párharcban ilyen erősek leszünk.”