Európai kézilabdaligák: Ónodi-Jánoskúti három gólt lőtt, hat gólpasszt adott

Ónodi-Jánoskúti Máté három gólja és hat gólpassza ellenére az USAM Nimes Gard 29–27-re kikapott az USDK Dunkerque otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.A liga honlapja szerint a hazaiaknál az ugyancsak válogatott Szűcs Bence egyszer volt eredményes.

A junior-világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrej egy gólt szerzett a CB Ciudad de Logronóban, amely házigazdaként 33–29-re győzött a Horneo Eón Alicante ellen a spanyol élvonalban.

A dán női bajnokságban először nyert a Sönderjyske: Fazekas Virág egy találattal járult hozzá a vendég EH Aalborg 36–32-es legyőzéséhez.