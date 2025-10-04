Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Ónodi-Jánoskúti három gólt lőtt, hat gólpasszt adott

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2025.10.04. 08:30
Ónodi-Jánoskúti Máté három gólt lőtt, de csapata kikapott (Fotó: facebook.com/USAMNimesGard)
Pergel Andrej kézilabda Fazekas Virág Ónodi-Jánoskúti Máté Szűcs Bence
A légiósként szereplő magyar kézilabdázók közül pénteken négyen léptek pályára, és mindegyikük gólt is szerzett.

 

Ónodi-Jánoskúti Máté három gólja és hat gólpassza ellenére az USAM Nimes Gard 29–27-re kikapott az USDK Dunkerque otthonában a francia férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.A liga honlapja szerint a hazaiaknál az ugyancsak válogatott Szűcs Bence egyszer volt eredményes. 

A junior-világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrej egy gólt szerzett a CB Ciudad de Logronóban, amely házigazdaként 33–29-re győzött a Horneo Eón Alicante ellen a spanyol élvonalban. 

A dán női bajnokságban először nyert a Sönderjyske: Fazekas Virág egy találattal járult hozzá a vendég EH Aalborg 36–32-es legyőzéséhez.

 

