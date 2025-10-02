Nemzeti Sportrádió

Nuno Mendes volt a Barca elleni BL-meccs hőse – ő volna a világ legjobb balbekkje?

2025.10.02. 09:01
Nuno Mendes ismét bizonyított Lamine Yamallal szemben (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a címvédő Paris Saint-Germain legjobb támadói nélkül felállva is 2–1-re legyőzte a Barcelonát a Bajnokok Ligája-alapszakaszának 2. fordulójában, szerdán.

 

Egyértelműen a címvédő PSG barcelonai vendégjátéka volt a szerdai BL-játéknap legnagyobb durranása, igaz, a várakozásokat csillapította, hogy a párizsiak támadósorának három alappillére, Hvicsa Kvarachelia, a sorozat múlt idénybeli döntőjében duplázó Desiré Doué és a friss aranylabdás Ousmané Dembélé mind kihagyták sérülés miatt az összecsapást, míg a katalánoknál többek közt Joan García és a Bajnokok Ligája-gólkirály Raphinha erősítette a maródiak sorát.  

Mint ismert, a párizsiak ennek ellenére 2–1-re nyertek, a meccsnek pedig utólag külön pikantériát adott a tény, miszerint az UEFA a portugál válogatott Nuno Mendest választotta meg a meccs emberének. Asraf Hakimi, a PSG jobbhátvédje már a meccs előtt figyelmeztette Lamine Yamalt, a Barcelona 18 éves szélsőklasszisát, hogy jobb lesz, ha felköti gatyáját, mert Mendes személyében ezen az estén a világ legjobb balbekkjével találkozik majd. 

„Lamine Yamal a világ legjobb balhátvédje, Nuno Mendes ellen fog játszani” – mondta a sajtótájékoztatón előzetesen a marokkói. 

Nos, Yamal ezen a meccsen sem játszott rosszul, ötből négy csele sikeres volt, kiosztott két kulcspasszt és volt négy lövése, de csak 71 százalékos hatékonysággal passzolt, valamint elvesztett összesen 20 labdát. Ezzel szemben Nuno Mendes védőoldalon három szerelést mutatott be, ám igazán a támadások során teljesedett ki: volt egy gólpassza, négy (!) kulcspassza, két megteremtett gólhelyzete és egy 0.45-ös várható gólpasszmutatója (xA).  

Az UEFA hivatalos közleménye ez volt a meccs embere díj kapcsán: „Remekül védekezett Lamine Yamallal szemben, jól mutatott az egy az egy elleni szituációkban és rendkívül veszélyes volt támadásban is, ő készítette elő a PSG első gólját.”

FC Barcelona v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
Nuno Mendes lett a meccs embere (Fotó: Getty Images)

A két játékos csörtéje már a Nemzetek Ligája legutóbbi döntőjében is eszkalálódott – akkor úgyszint a portugál örülhetett –, ha ebben az idényben a két csapat összefut még egymással, akkor biztosan az ő találkozójuk lesz az egyik slágertéma. 

A 23 Nuno Mendes egyébiránt a 10. helyen végzett a 2025-ös Aranylabda-szavazáson, posztján a legelőkelőbb helyen. Hakimi véleményét már tudjuk, de olvasóinkat kérdezzük: ő jelenleg a világ legjobb balhátdéje? 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) 1–2 (1–1)
Barcelona, Olimpiai Stadion, 55 000 néző. Vezette: M. Oliver (angol)
Barcelona: Szczesny – Koundé, Eric García (Christensen, 86.), Cubarsí, Gerard Martín (A. Baldé, 72.) – F. de Jong, Pedri (Bernal, 79.) – Yamal, Olmo (Casado, 72.), Rashford (Lewandowski, 72.) – Ferran Torres. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
PSG: Chevalier – Hakimi, Zabarnij, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabián (Goncalo Ramos, 73.) – Mbaye (Lucas Hernandez, 65.), Mayulu (Li Kang In, 80.), Barcola (Ndjantou, 80.). Vezetőedző: Luis Enrique
Gólszerző: Ferran Torres (19.), ill. Mayulu (38.), Goncalo Ramos (90.)

