Különleges konferenciával, sportolókkal és sztárelőadókkal ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a TF

Százéves jubileumát ünnepli idén a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF), amely az évfordulóhoz méltó módon nagyszabású sporttudományi eseménnyel készül: október 8-án és 9-én rendezik meg a VIII. Netrisk Sport és Innováció Konferenciát, két helyszínen: a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémián (NEKA) és a TF kampuszán.

A konferencia – amely idén a TF centenáriumi programsorozatának egyik kiemelt állomása – mára a hazai sporttudomány egyik legjelentősebb fóruma lett, amelynek során világszínvonalú előadók, elismert sportszakemberek és a sportélet meghatározó szereplői találkoznak, hogy megosszák egymással legfrissebb tapasztalataikat, kutatásaikat és innovatív megoldásaikat.

A rendezvény első napján, október 8-án Balatonbogláron elsősorban a kézilabda különböző izgalmas elemeiről, így az egy az egy elleni játékokról, a párharcokról, a támadásról és a védekezésről lesz szó, ám ezek mellett a NEKA-n használt, az „ideglázelméletet” igazoló innovatív eszközökről, valamint a Z és az Alfa generációról is hallhatunk érdekességeket.

Az előadók között szerepel Mocsai Lajos, a NEKA sporttudományos és szakmai főigazgatója, Bakó Botond és Sótonyi László, a NEKA női és férfi NB I-es csapatainak vezetőedzője, dr. Sonkodi Balázs, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem főmunkatársa. A délutáni kerekasztalon – amelynek során a párharcok jelentőségét vitatják meg – találkozhatunk Horváth Péterrel, a Puskás Akadémia szakmai igazgatójával, José María Chemával, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányával, Székely Norberttel, a női kosárlabda-válogatott korábbi szövetségi kapitányával és Tokaji Viktorral, a jégkorong-válogatott másodedzőjével, az U20-as csapat szövetségi edzőjével.

„Fontos, hogy más sportágak képviselői is jelen legyenek a rendezvényen, hiszen kíváncsiak vagyunk arra, milyen megoldásokat alkalmaznak az egy az egy elleni párharcokra támadásban és védekezésben egyaránt. Bár más-más területről érkeznek, a cél ugyanaz: a folyamatos fejlődés, a tudásmegosztás és az egymástól való tanulás” – mondta Mocsai Tamás, a Veszprém korábbi válogatott játékosa, a NEKA ügyvezetője.

A konferencia október 9-én a TF-en folytatódik, ahol az élsport, a teljesítményfokozás és az aktív életmód kerül a középpontba. Sterbenz Tamás, az egyetem rektora kiemelte, ezek a témák szorosan kapcsolódnak a TF célfilozófiáihoz, ezért idén is kiemelten foglalkoznak az élsportkutatás aktuális irányzataival, a teljesítmény mérhetőségével, valamint a feltörekvő sportágak térnyerésével.

„A TF-nél hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordítunk az élsport és a teljesítményfokozás kérdéseire, és az idei konferencián ezek a témák új előadók szemszögéből kerülnek terítékre. A program során szó esik majd a legfrissebb kutatási eredményekről, a teljesítmény mérésének lehetőségeiről, valamint azokról a feltörekvő sportágakról, amelyek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek hazai és nemzetközi szinten, és akár az olimpiai program részévé is válhatnak a jövőben. Nem csupán versenysporti szempontból fontosak ezek az új mozgásformák, hanem azért is, mert általuk elérhetjük azokat a fiatal generációkat, akikre jellemző a mozgásszegény életmód” – hangsúlyozta Sterbenz Tamás.

A délelőtt folyamán három kiemelt előadást hallgathatnak meg a résztvevők. Az egyik az olimpiai bajnok vízilabdázóé, a férfi pólóválogatott szövetségi kapitányáé, Varga Zsolté lesz, aki a magyar férfi vízilabda-válogatott hosszú távú eredményességéről tart előadást.

Délután a szekcióüléseké lesz a főszerep, amelynek keretében olyan témákat vitatnak meg kiváló TF-es oktatók, kutatók és hazai sportszakemberek közreműködésével, mint az élsportteljesítmény innovatív fejlesztése, a feltörekvő sportágak, az aktív életmód, az élsportkutatás, továbbá a sporteredmények hatása a társadalomra.

A szekcióülések nemcsak sportszakmai szempontból értékesek, hanem azért is különlegesek, mert a résztvevők olyan elismert szakemberekkel találkozhatnak és tehetnek fel kérdéseket, mint Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vitorlázó, Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár, valamint Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. A konferencia rangját tovább növeli, hogy a TF a közelmúltban elnyerte a Rekreációs Világszövetség Kiválósági Központjának címét, és ennek apropóján most kerül sor a Magyar Aktív Életmód Szövetség társult alakuló konferenciájára is.

„Örömteli számunkra, hogy az aktív életmód és a rekreáció hangsúlyos szerepet kap az eseményen, hiszen ezek az egyetem alapvető értékei közé tartoznak – ezért külön szekcióban foglalkozunk velük. Emellett kiemelten fontosnak tartjuk azokat a témákat is, amelyek a sporttechnológia és a sporttudományos módszerek hatékonyságát, valamint a sporteredmények társadalmi hatását vizsgálják. Ezeken keresztül egy olyan átfogó szemlélet és tudásanyag rajzolódik ki, amely jól tükrözi a TF elkötelezettségét a sport iránt” – emelte ki Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A konferencia programja itt olvasható, az eseményre itt regisztrálhatunk.

Az egyetem centenáriumi ünnepségsorozata november 6-án a TF100 Jótékonysági Bállal zárul.