Tenisz: a címvédő olasz páros vár Stollárékra a pekingi döntőben

A magyar-japán duó – amely a negyeddöntőben Babos Tímeát és a brazil Luisa Stefanit búcsúztatta – a pénteki elődöntőben játék nélkül jutott túl a visszalépett Priscilla Hon, Karolina Muchová ausztrál-cseh kettősön. A másik ágon a másodikként kiemelt Sara Errani és Jasmine Paolini szombaton 6:4, 6:0-ra verte a tajvani Hszie Szu-vejt és lett Jelena Ostapenkót.

A fináléra vasárnap magyar idő szerint 6 órakor kerül sor a kínai fővárosban.

A 26 éves Stollár az élvonalnak számító WTA Touron – hat elvesztett döntő mellett – eddig öt trófeát gyűjtött párosban, Budapesten 2018-ban, 2021-ben, 2023-ban és 2024-ben, a hollandiai s'Hertogenboschban pedig idén júniusban diadalmaskodott. Emellett a második vonalnak számító challenger-szinten négyszer ünnepelhetett tornagyőzelmet párosban.