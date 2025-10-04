Nemzeti Sportrádió

Tenisz: a címvédő olasz páros vár Stollárékra a pekingi döntőben

Vágólapra másolva!
2025.10.04. 09:03
Fotó: Getty Images
Címkék
Kato Miju női tenisz WTA Peking Stollár Fanny
A címvédő olasz páros vár Stollár Fannyra és japán társára, Kato Mijura a 8.96 millió dollár (2.97 milliárd forint) összdíjazású pekingi kemény pályás női tenisztorna vasárnapi döntőjében.

A magyar-japán duó – amely a negyeddöntőben Babos Tímeát és a brazil Luisa Stefanit búcsúztatta – a pénteki elődöntőben játék nélkül jutott túl a visszalépett Priscilla Hon, Karolina Muchová ausztrál-cseh kettősön. A másik ágon a másodikként kiemelt Sara Errani és Jasmine Paolini szombaton 6:4, 6:0-ra verte a tajvani Hszie Szu-vejt és lett Jelena Ostapenkót.

A fináléra vasárnap magyar idő szerint 6 órakor kerül sor a kínai fővárosban.

A 26 éves Stollár az élvonalnak számító WTA Touron – hat elvesztett döntő mellett – eddig öt trófeát gyűjtött párosban, Budapesten 2018-ban, 2021-ben, 2023-ban és 2024-ben, a hollandiai s'Hertogenboschban pedig idén júniusban diadalmaskodott. Emellett a második vonalnak számító challenger-szinten négyszer ünnepelhetett tornagyőzelmet párosban.

 

Kato Miju női tenisz WTA Peking Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Tenisz: Bondár nyerő helyzetből kapott ki a selejtezőben Vuhanban

Tenisz
11 perce

Tenisz: Amanda Anisimova három játékot engedett a címvédő Gauffnak Pekingben

Tenisz
1 órája

Stollárék játék nélkül bejutottak a döntőbe a pekingi tenisztornán

Tenisz
21 órája

Stollárék legyőzték Babosékat, elődöntősök Pekingben

Tenisz
2025.10.02. 08:43

Paula Badosa 2026-ig nem játszik több teniszversenyen

Tenisz
2025.09.30. 14:38

Stollárék újabb nagy csatát nyertek Pekingben – Babosék várhatnak rájuk

Tenisz
2025.09.29. 09:49

Bondár Anna kiesett Pekingben, Stollárék továbbjutottak párosban

Tenisz
2025.09.26. 10:57

Bondár korábbi US Open-bajnokot győzött le a nyitó fordulóban Pekingben

Tenisz
2025.09.24. 17:14
Ezek is érdekelhetik