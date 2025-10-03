Nemzeti Sportrádió

Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke – kép

2025.10.03. 08:22
Fotó: Dömötör Csaba
úszás gyermek Hosszú Katinka
Megszületett Hosszú Katinka második gyermeke, Szofi. A háromszoros olimpiai bajnok úszó a közösségimédia-oldalán számolt be az örömhírről.

 

 

 

