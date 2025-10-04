Hári János: A győztes meccseinken sem játszottunk igazán jól

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA, ICEHL

7. FORDULÓ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HC PUSTERTAL WÖLFE (olasz) 1–3 (0–3, 0–0, 1–0)

Székesfehérvár, MET Aréna, 3366 néző. V: Fichtner, Sternat (osztrákok), Muzsik, Wolfgang (osztrák)

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth D. – Archibald 1, Hári (1), Kuralt (1) / Cheek, Richards, Rymsha / VARGA, Bartalis, Erdély / Kulmala, NÉMETH, Terbócs / Magosi. Edző: Kiss Dávid

PUSTERTAL: PASQUALE – Zanatta 1, Blum (1) / Lauridsen (1), Di Tomaso / Glira, Osmanski – Lipon, Ticar, PURDELLER 1 / Ierullo, Frycklund, Lobis / BOWLBY 1 (1), Bardreau (1), Saracino / Mantinger, Andergassen, Deluca. Edző: Jason Jaspers

Kapura lövések: 31–32

Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Kiss Dávid: – Hiányzott az a koncentráció, amellyel Ljubljanában kezdtünk, bosszantó, hogy olyan szituációból talált be a Pustertal, amire készültünk. Kevés emberünk tudott előlépni és átlendíteni a csapatot a holtponton, beragadtunk a találkozó elején, és ez megpecsételte a sorsunkat. Később mentünk előre, de nem sikerült időben betalálni.

Jason Jaspers: – Álomszerűen kezdtünk, fantasztikusan játszottunk az első öt percben. Trükkös az ilyen helyzet, hiszen belekényelmesedhetsz a vezetésbe, ám jól menedzseltük az egész meccset. Az utolsó harmadban erősen jött a Fehérvár, de számítottunk erre, és sikerült megnyernünk a mérkőzést.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK

Black Wings Linz (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)

RB Salzburg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)

Vienna Capitals (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

VSV Villach (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)