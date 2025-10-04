Hári János: A győztes meccseinken sem játszottunk igazán jól

Nemzeti Sportrádió

2025.10.04. 08:01
Hári János szerint a hazai pálya mérete is hatással van a mostani eredményekre (Fotó: NSO Tv)
Hazai jégen szenvedett vereséget az osztrák bázisú jégkorongligában (ICEHL) a Hydro Fehérvár AV19 péntek este. A Pustertal Wölfe elleni 1–3 után Hári János beszélt a miértekről. A csatár szerint a legfontosabb, hogy a csapat fejlődési görbéje pozitív legyen, no meg persze az, hogy minél előrébb zárja a székesfehérvári gárda az alapszakaszt. Hári szerint van hová fejlődni, mert szerinte ebben az idényben még nem játszott igazán jól a Volán.

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA, ICEHL
7. FORDULÓ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–HC PUSTERTAL WÖLFE (olasz) 1–3 (0–3, 0–0, 1–0)
Székesfehérvár, MET Aréna, 3366 néző. V: Fichtner, Sternat (osztrákok), Muzsik, Wolfgang (osztrák)
FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth D. – Archibald 1, Hári (1), Kuralt (1) / Cheek, Richards, Rymsha / VARGA, Bartalis, Erdély / Kulmala, NÉMETH, Terbócs / Magosi. Edző: Kiss Dávid
PUSTERTAL: PASQUALE – Zanatta 1, Blum (1) / Lauridsen (1), Di Tomaso / Glira, Osmanski – Lipon, Ticar, PURDELLER 1 / Ierullo, Frycklund, Lobis / BOWLBY 1 (1), Bardreau (1), Saracino / Mantinger, Andergassen, Deluca. Edző: Jason Jaspers
Kapura lövések: 31–32
Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/1
MESTERMÉRLEG
Kiss Dávid: – Hiányzott az a koncentráció, amellyel Ljubljanában kezdtünk, bosszantó, hogy olyan szituációból talált be a Pustertal, amire készültünk. Kevés emberünk tudott előlépni és átlendíteni a csapatot a holtponton, beragadtunk a találkozó elején, és ez megpecsételte a sorsunkat. Később mentünk előre, de nem sikerült időben betalálni.
Jason Jaspers: – Álomszerűen kezdtünk, fantasztikusan játszottunk az első öt percben. Trükkös az ilyen helyzet, hiszen belekényelmesedhetsz a vezetésbe, ám jól menedzseltük az egész meccset. Az utolsó harmadban erősen jött a Fehérvár, de számítottunk erre, és sikerült megnyernünk a mérkőzést. 

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Black Wings Linz (osztrák)–EC KAC (osztrák) 2–3 (1–1, 1–0, 0–2)
RB Salzburg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 1–4 (0–1, 0–1, 1–2)
Vienna Capitals (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)
VSV Villach (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 5–2 (2–0, 2–2, 1–0)

