Címlapsztori: az NB I becsült értéke csökkent, de csúcson a játékoseladásból származó bevétel

A MAGYAR ÉLVONAL nyári, piaci összegzésének legfontosabb tapasztalatait illetően azt már elöljáróban leszögezhetjük, jelentősen változtak a fő számok. Az érkezők száma 28, a távozóké 48 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttiekhez képest, miközben a Transfermarkt adatai alapján 3.7 millió euróval kevesebbet költöttek a klubok új játékosokra, mint tavaly, de az eladásból származó bevétel rekordot jelentő 16.922 millió euróra emelkedett (+2.2 millió euróval tavaly nyárhoz képest). Az érkezők számának növekedése és a kiadások csökkenése ugyanakkor az ingyen érkező, szabadon igazolható játékosok számának emelkedését is jelenti, viszont, ha minimálisan is (1.7 százalékkal), csökkent a légiósok aránya.

Az NB I becsült értéke 140.53 millió euró (változás 2024-hez képest: -16.47 millió euró) Egy csapatra jutó átlagérték 11.71 millió euró (-1.29 millió) A legértékesebbnek tartott csapat (FTC) 44.18 millió euró (-15.15 millió) A csapatok új szerzeményei 143 (+32) A csapatok távozói* 181 (+59) Az NB I-ből külföldre igazoló magyarok 16 (-1) Külföldről hazatérő magyarok 18 (+11) Légiósok aránya 37.8 (-1.7 százalék)

Játékoseladásból származó bevétel 16.922 millió euró (+2.2 millió) Játékosvásárlásra fordított összegek 9.5 millió euró (-3.775 millió) AZ NB I 2025. NYÁRI PIACI ADATAI

Az október 1-ig bejelentett átigazolások alapján. Adatok forrása: Transfermarkt és Nemzeti Sport Online

*A tavaszi kerethez képest néztük a távozókat, azokat, akik már tavasszal is kölcsönben voltak és úgy távoztak, nem vettük figyelembe.

FOLYTATÓDOTT A LÉGIÓSARÁNY CSÖKKENÉSE ÉS A FIATAL MAGYAR JÁTÉKOSOK TÉRNYERÉSE



Az okok feltárásához először is érdemes tisztázni azokat a tényezőket, melyek előidézték a változásokat. Az egyik az MLSZ 4+1-es magyar-, illetve fiatalajánlása, és ide kapcsolhatjuk a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ugyancsak a magyar fiatalok szerepeltetését célzó, az akadémiákat érintő elvárásait is. Ezzel kapcsolatban három adatot érdemes kiemelni.

Folytatódott a légiósok arányának 2023 óta tartó csökkenése, bár az új, teljes egészében csak a következő idénytől életbe lépő „magyarajánlás” ugrásszerű változást azért még nem hozott, hiszen 39 százalékról csökkent 37.8-ra a külföldiek megoszlása, igaz, térségi összevetésben, a szomszédos országok élvonalbeli bajnokságait nézve ez már a 3. legalacsonyabb, az ukrán (26.4) és a szerb (33.5) élvonal után.

A másik, az MLSZ és NSMI ajánlásával, illetve elvárásaival összefüggő, figyelemre méltó tendencia, ami befolyásolta az átigazolások számának növekedését is, az a magyar játékosok kölcsönadásának növekedése. 2024 nyarán 12 magyar játékost vettek kölcsön az NB I-es klubok, most viszont 21-et. Azok az egyesületek, amelyek szeretnének megfelelni az elvárásoknak, de nem volt az NB I-ben bevethető elegendő fiatal játékosuk vagy éppen kevésnek ítélték meg a magyarok számát, sok esetben kölcsönjátékosokkal pótolták a hiányt. A DVTK például három fiatalt is kimondottan ezért vett kölcsön (Babos Bencét a Videotontól, Babós Leventét és Mucsányi Miront pedig Újpestről), míg az előző idényben a Ferencvárossal holtversenyben a legtöbb, 22 külföldit foglalkoztató ETO két magyar játékos kölcsönvételével (Schön Szabolcs és Csinger Márk) is igyekezett növelni a hazai játékosok arányát, de ezt elmondhatjuk az előző idényben az NB II-ben is több légióst foglalkoztató Kisvárda esetében is, amely a Ferencvárostól (Szabó Szilárd) és a Vasastól (Pintér Filip) vett kölcsön magyar játékost. Mostanra a győrieknél (15) a Ferencváros (20) és az Újpest (16) is több külföldit foglalkoztat, ezen a téren a DVSC (15) és a Kisvárda (13) tartozik még az első ötbe, míg az egyetlen légiós nélküli csapat továbbra is a Paksi FC.

A DVTK szeretné betartani a magyar- és a fiatalszabályt – Demeter Milán (a kép jobb szélén) és Babos Bence (jobbról a második) is alapembernek számít a csapatban, igaz, a diósgyőriek teljesítménye erősen hullámzó (Fotó: Czinege Melinda)

A magyar játékosokkal, illetve a fiatalokkal összefüggő fontos változás még, hogy 2024 nyarához képest 11-gyel nőtt a külföldről az NB I-be igazoló magyarok száma, míg a külföldre szerződőké – ahogy ezzel korábbi cikkünkben már foglalkoztunk – eggyel csökkent.