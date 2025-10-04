Címlapsztori: az NB I becsült értéke csökkent, de csúcson a játékoseladásból származó bevétel

Nemzeti Sportrádió

2025.10.04.
A (balról) Costa Rica-i Joseth Peraza, a négy brazil légiós, Diego Borges, Maxsuell Alegria, Daniel Lima és Joao Victor, valamint a moldovai Stefan Bitca is a nyáron szerződött Zalaegerszegre – a csapat a 8. fordulóban a légiósok vezérletével verte meg 5–0-ra a Kazincbarcikát (Fotó: Szabó Miklós)
A labdarúgó NB I-ben a szeptember eleji piaczárás után még az elmúlt hetekben is volt néhány bejelentés, hiszen szabadon igazolható labdarúgókat még lehet szerződtetni, de mostanra kialakultak az őszi szezon véglegesnek mondható keretei. Itt az ideje összegezni a nyári átigazolási időszak legfontosabb tapasztalatait.

 

A MAGYAR ÉLVONAL  nyári, piaci összegzésének legfontosabb tapasztalatait illetően azt már elöljáróban leszögezhetjük, jelentősen változtak a fő számok. Az érkezők száma 28, a távozóké 48 százalékkal nőtt az egy évvel ezelőttiekhez képest, miközben a Transfermarkt adatai alapján 3.7 millió euróval kevesebbet költöttek a klubok új játékosokra, mint tavaly, de az eladásból származó bevétel rekordot jelentő 16.922 millió euróra emelkedett (+2.2 millió euróval tavaly nyárhoz képest).  Az érkezők számának növekedése és a kiadások csökkenése ugyanakkor az ingyen érkező, szabadon igazolható játékosok számának emelkedését is jelenti, viszont, ha minimálisan is (1.7 százalékkal), csökkent a légiósok aránya.

 

Az NB I becsült értéke140.53 millió euró (változás 2024-hez képest: -16.47 millió euró)
Egy csapatra jutó átlagérték11.71 millió euró (-1.29 millió)
A legértékesebbnek tartott csapat (FTC)44.18 millió euró (-15.15 millió)
A csapatok új szerzeményei143 (+32)
A csapatok távozói*181 (+59)
Az NB I-ből külföldre igazoló magyarok16 (-1)
Külföldről hazatérő magyarok18 (+11)
Légiósok aránya37.8 (-1.7 százalék)
 
Játékoseladásból származó bevétel16.922 millió euró (+2.2 millió)
Játékosvásárlásra fordított összegek9.5 millió euró (-3.775 millió)
AZ NB I 2025. NYÁRI PIACI ADATAI

Az október 1-ig bejelentett átigazolások alapján. Adatok forrása: Transfermarkt és Nemzeti Sport Online
*A tavaszi kerethez képest néztük a távozókat, azokat, akik már tavasszal is kölcsönben voltak és úgy távoztak, nem vettük figyelembe.

 

FOLYTATÓDOTT A LÉGIÓSARÁNY CSÖKKENÉSE ÉS A FIATAL MAGYAR JÁTÉKOSOK TÉRNYERÉSE

Az okok feltárásához először is érdemes tisztázni azokat a tényezőket, melyek előidézték a változásokat. Az egyik az MLSZ 4+1-es magyar-, illetve fiatalajánlása, és ide kapcsolhatjuk a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) ugyancsak a magyar fiatalok szerepeltetését célzó, az akadémiákat érintő elvárásait is. Ezzel kapcsolatban három adatot érdemes kiemelni.

Folytatódott a légiósok arányának 2023 óta tartó csökkenése, bár az új, teljes egészében csak a következő idénytől életbe lépő „magyarajánlás” ugrásszerű változást azért még nem  hozott, hiszen 39 százalékról csökkent 37.8-ra a külföldiek megoszlása, igaz, térségi összevetésben, a szomszédos országok élvonalbeli bajnokságait nézve ez már a 3. legalacsonyabb, az ukrán (26.4) és a szerb (33.5) élvonal után.

A másik, az MLSZ és NSMI ajánlásával, illetve elvárásaival összefüggő, figyelemre méltó tendencia, ami befolyásolta az átigazolások számának növekedését is, az a magyar játékosok kölcsönadásának növekedése. 2024 nyarán 12 magyar játékost vettek kölcsön az NB I-es klubok, most viszont 21-et. Azok az egyesületek, amelyek szeretnének megfelelni az elvárásoknak, de nem volt az NB I-ben bevethető elegendő fiatal játékosuk vagy éppen kevésnek ítélték meg a magyarok számát, sok esetben kölcsönjátékosokkal pótolták a hiányt. A DVTK például három fiatalt is kimondottan ezért vett kölcsön (Babos Bencét a Videotontól, Babós Leventét és Mucsányi Miront pedig Újpestről), míg az előző idényben a Ferencvárossal holtversenyben a legtöbb, 22 külföldit foglalkoztató ETO két magyar játékos kölcsönvételével (Schön Szabolcs és Csinger Márk) is igyekezett növelni a hazai játékosok arányát, de ezt elmondhatjuk az előző idényben az NB II-ben is több légióst foglalkoztató Kisvárda esetében is, amely a Ferencvárostól (Szabó Szilárd) és a Vasastól (Pintér Filip) vett kölcsön magyar játékost. Mostanra a győrieknél (15) a Ferencváros (20) és az Újpest (16) is több külföldit foglalkoztat, ezen a téren a DVSC (15) és a Kisvárda (13) tartozik még az első ötbe, míg az egyetlen légiós nélküli csapat továbbra is a Paksi FC.

A DVTK szeretné betartani a magyar- és a fiatalszabályt – Demeter Milán (a kép jobb szélén) és Babos Bence (jobbról a második) is alapembernek számít a csapatban, igaz, a diósgyőriek teljesítménye erősen hullámzó (Fotó: Czinege Melinda) 

A magyar játékosokkal, illetve a fiatalokkal összefüggő fontos változás még, hogy 2024 nyarához képest 11-gyel nőtt a külföldről az NB I-be igazoló magyarok száma, míg a külföldre szerződőké – ahogy ezzel korábbi cikkünkben már foglalkoztunk – eggyel csökkent.

Légiósok
2025.09.17. 16:57

Csökkent a magyar légiósok és az elitligában szereplő magyarok száma is

Az NB I-ből 16-an álltak légiósnak, de 18-an hazatértek. Hat válogatott játékosunk szerepel jelenleg az öt legerősebb európai bajnokságban.

 

TÖBB KLUBNÁL IS VÁLTOZÁSOK TÖRTÉNTEK: MEGNÖVEKEDETT AZ ÁTIGAZOLÁSOK SZÁMA

Az új szerzeményeket és a távozó játékosokat összeadva az átigazolási ügyletek száma a tavaly nyárihoz képest csaknem százzal, 233-ról 324-re emelkedett (az október 1-ig bejelentett átigazolások alapján). Ez részben összefügg a fentiekkel, másrészt pedig a klubok szakmai és tulajdonosi körében bekövetkezett, a korábbiakhoz képest több, nagyobb horderejű változásnak az eredménye.

Tavaly nyáron csak három csapat váltott edzőt az új idényt megelőzően, idén viszont öt is: Debrecen, DVTK, Kazincbarcika, Kisvárda (az újonc azóta már az idény közben is váltott), Zalaegerszeg, és a tavasszal érkezett, újpesti Damir Krznarnak, valamint a nyíregyházi Szabó Istvánnak is a mostani volt az első átigazolási időszaka klubjánál, márpedig egy edzőváltás mindig több változással jár a játékoskeretben is. Emellett fontos kiemelni, hogy a DVSC-hez és a ZTE-hez új tulajdonos is érkezett (bár Debrecenben még le sem zárult a folyamat, és a jelenleg kisebbségi spanyol tulajdonos helyett akár egy másik kisebbségi tulajdonos is jöhet). Ez pedig mindkét klubnál alapvetően befolyásolta a játékospolitikát.

Ez a két klub igazolta a legtöbb külföldi játékost a nyáron – szinte teljesen lecserélték a légióskontingensüket –, a debreceniek tizenegyet, a zalaegerszegiek tízet (többségében ingyen igazolható légiósokról van szó). Debrecenbe a spanyol kisebbségi tulajdonos révén öt spanyol játékos érkezett a nyáron, Zalaegerszegre pedig a dél-amerikai tulajdonosok egy spanyol, valamint hét dél-amerikai, illetve közép-amerikai labdarúgót szerződtettek (köztük négy brazilt), egy-egy moldovai és szlovén mellett (miközben négy légiós a vármegyei bajnokságban szereplő második csapatba is érkezett). Így ezen a nyáron a spanyolok voltak a legtöbben az NB I-be igazoló légiósok közül, hatan, miközben az előző idényben összesen csak két spanyol játszott nálunk (Alex Vallejo Diósgyőrben, Tófol Montiel Kecskeméten). Idetartozik, hogy a nálunk szereplő összes légióst nézve most már az ukránok vannak a legtöbben az NB I-es kluboknál, tízen, második helyen állnak holtversenyben, kilenccel a tavaly nyáron még vezető szerbek és némi meglepetésre a nigériaiak. Utóbbi annak a következménye, hogy a nyáron a Kazincbarcika három nigériai játékost is igazolt, és egyet a Fradi is hozott, viszont ebben a kilencben vannak olyanok is, akik jelenleg nem tagjai az első keretnek.

Labdarúgó NB I
21 órája

A holland szélső a ZTE II-höz érkezett, brazil, nigériai és venezuelai csapattársa is lesz

Berta Csaba, a ZTE cégvezetője a Nemzeti Sportnak beszélt a második csapathoz érkezett légiósokról.

 

Az NB I-es klubok légiósai országonkénti megoszlásban (Forrás: Transfermarkt)

A nagy számú játékosmozgást illetően az emelkedés okai között feltétlenül ki kell emelni az újonc Kazincbarcika átigazolásait, mert a borsodiak tulajdonképpen a teljes keretüket lecserélték a nyáron: 28-an érkeztek, 24-en távoztak, volt olyan játékos is, a horvát Dominik Mulac, aki júliusban jött, szeptemberben pedig már ment is, és be sem mutatkozott az NB I-ben. Összesen 52 változás történt a nyáron a barcikaiak keretében, ami a 12 csapatnál történt összes nyári játékosmozgásnak a hatoda (a Transfermarkt adatai szerint átigazolási díjat senkiért sem fizettek az újoncnál). A második 42-vel a Nyíregyháza, amelynél a bennmaradás kiharcolása után jelentősen átalakult a keret, ebben nagy szerepet játszhatott a tavaszi szezon közben érkező, már említett új szakvezető, Szabó István.

A Kazincbarcika vezetőedzője, Kuttor Attila örülhetett, hogy a nigériai Sodiq Rasheed jól játszott az Újpest ellen (Fotó: Kaz

MATHEUS SALDANHA MEGVÉTELE, ÉS AZTÁN AZ IDEI ELADÁSA IS  REKORD VOLT – CSÖKKENŐ KERETÉRTÉK, NÖVEKVŐ ELADÁSI BEVÉTEL

Az MLSZ- és NSMI-szabályozások és a klubok szakvezetésében, tulajdonosi körében történt változások mellett érdemes külön foglalkozni a magyar bajnokság becsült értékét leginkább meghatározó NB I-es kirakatcsapat, a nemzetközi porondon továbbra is egyedüli magyar klubként főtáblás Ferencváros nyári átigazolásaival. Azért is, mert a bajnokság becsült értékének, illetve a játékosok adás-vételéhez kötődő adatok változását leginkább az FTC átigazolásai, a Fradihoz köthető számok változása befolyásolta.

A Ferencváros nigériai csatára, Bamidele Yusuf az NB I legdrágább nyári igazolása (Fotó: Mediaworks/Németh András Péter)

A Transfermarkt (TM) jelenleg 16.47 millióval kevesebbre teszi az NB I becsült összértékét, mint tavaly ilyenkor, aminek fő oka, hogy a legértékesebb Ferencváros becsült értéke 15.15 millió euróval csökkent 2024-hez képest, 44.18 millió euróra, ami a 2023-as 48.2 milliós becslésnél is alacsonyabb. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy a TM számai alapján új magyar rekordot jelentő 16.922 millió eurós eladási bevétel hatvan százaléka, 10.08 millió euró is a Ferencvároshoz kötődik, az új játékosokra az NB I-es csapatok által elköltött 9.5 millió eurónál pedig 46 százalék esik az FTC-re (4.4 millió euró).

Itt a változások egyik oka, hogy a Fradi ezen a nyáron négy lejáró szerződésű, tehát ingyen igazolható légióst szerződtetett (ebbe a sorba tartozik az ausztrál Daniel Arzani, a brazil Cadu, az izraeli Gavriel Kanikovszki és a svéd Jonathan Levi is), míg tavaly nyáron csak egyet, ezért is fordulhat elő, hogy míg egy éve az FTC nyári kiadásainál 8.25 millió eurót tüntetett fel a TM, addig idén közel négymillió euróval kevesebbet, 4.4 milliót.

A Fradi becsült értékcsökkenésének másik fő oka pedig, hogy a piaci portál az ezen a nyáron érkező játékosokat összességében kevesebbre tartja, mint a távozókat. A brazil Matheus Saldanha tavaly nyáron nyolcmilliós becsült értékkel abszolút rekordernek számított az NB I-ben, de még a mostani, ötmillió eurós eladási árával is, és a legértékesebbnek számító játékosok közül az FTC eladta a mali támadót, Adama Traorét is (két éve 4.5 millió euróval még ő volt az NB I 2. legértékesebb játékosa). Az érkezők közül a legdrágább és legértékesebb (a teljes NB I szintjén) a nigériai Bamidele Yusuf 2.5 millió euróval. 

 

A tíz legértékesebb játékos között egy kivétellel csak ferencvárosiakat találunk (köztük három magyart, Tóth Alexet, Varga Barnabást és Dibusz Dénest), a kivételt az Újpest portugál szerzeménye, Iuri Medeiros (2.7 millió euróval a 4.) jelenti. 

Az élen most az az izraeli válogatott Mohammed Abu Fani áll 4.5 millió euróval, aki Robbie Keane vezetőedzőnél jelenleg kiegészítő embernek számít, a középpályást nem is nevezték az Európa-liga csoportkörére.

A LEGÉRTÉKESEBB JÁTÉKOSOK

 

 

Végezetül érdemes megvizsgálni, miből adódik a már említett, a TM adatai alapján 16.922 millió eurós, játékoseladásból származó rekordbevétel. A hét játékosát értékesítő Ferencváros – a már említett Saldanhán és Traorén kívül  a legalább 1 millió euróért elkelt játékosok között ki lehet emelni az Egyiptomba eladott tunéziai válogatott Mohamed Ben Romdant, a kölcsönjátéka után végleg Lengyelországba távozó Baráth Pétert és a New York Citybe igazoló brazil Raul Gustavót – mellett további hét klub tudott NB I-es szinten jelentősnek mondható, 500 ezer euró vagy afölötti összegért játékosokat értékesíteni, összesen nyolc futballista esetében ez a szám meghaladta az egymillió eurót is. A magyarok közül a Puskás Akadémiától a Liverpoolhoz igazolt Pécsi Ármin jelenti a csúcsot a piaci portálnál 1.78 millió euróval, de rajta kívül a magyar játékosok közül Baráth Péter (Ferencváros – Raków), Kosznovszky Márk (MTK – Portsmouth), Molnár Rajmund (MTK – Pogon Szczecin) és Dénes Vilmos (ZTE – Kortrijk) is  legalább 500 ezer eurós áron tudott külföldre szerződni.

A nyár egyik szenzációja volt: Pécsi Ármint a Liverpool vásárolta ki szerződéséből a Puskás Akadémiától (Fotó: Getty Images)  

Összefoglalva elmondhatjuk: az  NB I-be a nyáron összességében olcsóbb játékosok érkeztek a távozóknál, így az élvonal becsült értéke is csökkent, viszont az eladásokkal sikerült csúcsot jelentő bevételt elérniük a kluboknak. Több csapatnál jelentős változások voltak a szakmai és a klubvezetőségben egyaránt, aminek eredményeképpen 2024 nyarához képest majdnem százzal több játékosmozgást regisztrált a 12 együttes. A magyar- és fiatalajánlással összefüggésben emelkedett tavaly nyárhoz képest a külföldről hazatérő játékosok száma, ám tovább csökkent a légiósok aránya, ami most már nálunk az egyik legalacsonyabb a szomszédos országok összevetésében. A piaci számok mellett érdemes megjegyezni, hogy a magyar bajnokság megítélését leginkább meghatározó nemzetközi eredményesség nem változott, hiszen tavaly nyárhoz hasonlóan idén is egy magyar klub tudott főtáblára jutni az európai kupákban, a Ferencváros az Európa-ligában.

A legfontosabb piaci adatok: a csapatok neve után a keret létszáma, a játékosok átlagéletkora, a légiósok száma, az egy főre jutó átlagos érték (euróban) és a csapatonkénti teljes érték (millió euróban) látható (Forrás: Transfermarkt)

 

Labdarúgó NB I
2025.09.04. 15:01

A DVTK, a Szpari és a ZTE volt az utolsó napok főszereplője a hazai piacon

Vége a hazai átigazolási időszaknak. A Puskás Akadémia zárásként a Manchester Citytől igazolt, a Ferencváros két magyar játékost is kölcsönadott.

 

 

NB I transzferfókusz piacelemzés címlapsztori
