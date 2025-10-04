Kuttor Attila szerint jól reagált az MTK meccstervére a Kazincbarcika

Nemzeti Sportrádió

2025.10.04.
Kuttor Attila (Fotó: Kovács Péter)
Mint ismert, a Kazincbarcika 3–1-re nyert az MTK ellen a labdarúgó NB I kilencedik fordulójában. Lássuk, hogyan értékelték a látottakat a csapatok mesterei!

Kuttor Attila: Nagyszerű, ahogyan talpra álltunk

– A mostani teljesítmény tükrében a múlt heti meccs, a zalaegerszegi nulla öt csak kisiklás volt?     
– Ez a siker jelentős fegyvertény a múltkori mérkőzés után, nagyszerű, ahogyan talpra álltunk. Ott sem a futball jelentette a gondot, a mentális állapotunk nem volt megfelelő, és abban reménykedtünk, hogy ez többé nem fordul elő. Ragyogó teljesítményt nyújtottunk ezúttal.

– Számított rá, hogy az MTK támadó játékra törekszik?     
– A meccs előtt az összeállításból láttuk, hogy ellenfelünk nagyon mást akar játszani, mint korábban. Erre jól reagáltunk, előnyt tudtunk szerezni. Aztán az MTK később visszaállt a régi felállására, arra, amelyet eddig alkalmazott, de ekkorra már remek állapotba kerültünk, nem lehetett kizökkenteni minket.

– Meschack Ubochioma beljebb, árnyékékként szerepeltetése jó húzásnak bizonyult…     
– Köszönjük. Szerettük volna, hogy többet legyen a labda közelében, mi így reagáltunk az MTK meccstervére. Bejött.

Horváth Dávid: Jószerével minden eladott labdánkból helyzetet teremtett a Barcika

– Ez a mérkőzés nem olyan volt, mint az ezt megelőző három…     
– Az elmúlt hetekben rendben volt a teljesítményünk, most nem, jószerével minden eladott labdánkból helyzetet teremtett a Barcika. Kétgólos hátrányban rendezni tudtuk a sorokat, aztán az első félidő végén, a legrosszabbkor kaptuk a harmadikat.  

– Hol csúszott el ez a találkozó?     
– A labdabirtoklási fölényünk megvolt a mérkőzés elején, mi kezdeményeztünk, de igazából nem tudtuk megbontani az ellenfelet, a labdavesztések után pedig kitettek voltunk az ellentámadásoknál.

– A cserék a szünetben, illetve az új felállás reális esélyt kínált a háromgólos hátrány ledolgozására?     
– A szerkezettel nem oldunk meg problémát, több játékelemben kellett volna jobbnak lenni: egy az egy elleni szituációval megbontani a zárt védekezést, illetve hogy a labdáink embert találjanak. A Barcika jól védekezett, egy-két helyzetet leszámítva nem is volt lehetőségünk a visszakapaszkodásra. Talán akkor lehetett volna, ha a szépítő gólunkat hamarabb szerezzünk meg.

A labdarúgó NB I 9. fordulójának első mérkőzésén a Kazincbarcika 3–1-re legyőzte Mezőkövesden az MTK-t. Az újonc borsodiak a 18. percben már kétgólos előnyben voltak és az első félidő végén a harmadik találatukat is megszerezték. A Barcika a második félidőben egy lesgólig jutott, az MTK erejéből csak a szépítésre futotta.

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–MTK BUDAPEST 3–1 (3–0) 
Mezőkövesd, Városi Stadion, 532 néző. Vezette: Kovács Imre
Gólszerző: Kártik (12. – 11-esből), Ubochioma (18.), Slogar (45+1.), ill. Németh K. (90+1.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

AZ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC85322–12+1018
  2. Ferencvárosi TC742116–6+1014
  3. Debreceni VSC842211–10+114
  4. MTK Budapest941418–16+213
  5. ETO FC733115–9+612
  6. Puskás Akadémia831412–15–310
  7. Kisvárda73137–13–610
  8. Újpest FC822412–1208
  9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Kazincbarcika82159–18–97
11. Zalaegerszegi TE814315–1507
12. Nyíregyháza Spartacus813410–17–76

 

 

