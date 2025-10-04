Kuttor Attila szerint jól reagált az MTK meccstervére a Kazincbarcika

– A mostani teljesítmény tükrében a múlt heti meccs, a zalaegerszegi nulla öt csak kisiklás volt?
– Ez a siker jelentős fegyvertény a múltkori mérkőzés után, nagyszerű, ahogyan talpra álltunk. Ott sem a futball jelentette a gondot, a mentális állapotunk nem volt megfelelő, és abban reménykedtünk, hogy ez többé nem fordul elő. Ragyogó teljesítményt nyújtottunk ezúttal.
– Számított rá, hogy az MTK támadó játékra törekszik?
– A meccs előtt az összeállításból láttuk, hogy ellenfelünk nagyon mást akar játszani, mint korábban. Erre jól reagáltunk, előnyt tudtunk szerezni. Aztán az MTK később visszaállt a régi felállására, arra, amelyet eddig alkalmazott, de ekkorra már remek állapotba kerültünk, nem lehetett kizökkenteni minket.
– Meschack Ubochioma beljebb, árnyékékként szerepeltetése jó húzásnak bizonyult…
– Köszönjük. Szerettük volna, hogy többet legyen a labda közelében, mi így reagáltunk az MTK meccstervére. Bejött.
– Ez a mérkőzés nem olyan volt, mint az ezt megelőző három…
– Az elmúlt hetekben rendben volt a teljesítményünk, most nem, jószerével minden eladott labdánkból helyzetet teremtett a Barcika. Kétgólos hátrányban rendezni tudtuk a sorokat, aztán az első félidő végén, a legrosszabbkor kaptuk a harmadikat.
– Hol csúszott el ez a találkozó?
– A labdabirtoklási fölényünk megvolt a mérkőzés elején, mi kezdeményeztünk, de igazából nem tudtuk megbontani az ellenfelet, a labdavesztések után pedig kitettek voltunk az ellentámadásoknál.
– A cserék a szünetben, illetve az új felállás reális esélyt kínált a háromgólos hátrány ledolgozására?
– A szerkezettel nem oldunk meg problémát, több játékelemben kellett volna jobbnak lenni: egy az egy elleni szituációval megbontani a zárt védekezést, illetve hogy a labdáink embert találjanak. A Barcika jól védekezett, egy-két helyzetet leszámítva nem is volt lehetőségünk a visszakapaszkodásra. Talán akkor lehetett volna, ha a szépítő gólunkat hamarabb szerezzünk meg.
A labdarúgó NB I 9. fordulójának első mérkőzésén a Kazincbarcika 3–1-re legyőzte Mezőkövesden az MTK-t. Az újonc borsodiak a 18. percben már kétgólos előnyben voltak és az első félidő végén a harmadik találatukat is megszerezték. A Barcika a második félidőben egy lesgólig jutott, az MTK erejéből csak a szépítésre futotta.
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–MTK BUDAPEST 3–1 (3–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 532 néző. Vezette: Kovács Imre
Gólszerző: Kártik (12. – 11-esből), Ubochioma (18.), Slogar (45+1.), ill. Németh K. (90+1.)
|AZ NB I ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|8
|5
|3
|–
|22–12
|+10
|18
|2. Ferencvárosi TC
|7
|4
|2
|1
|16–6
|+10
|14
|3. Debreceni VSC
|8
|4
|2
|2
|11–10
|+1
|14
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. ETO FC
|7
|3
|3
|1
|15–9
|+6
|12
|6. Puskás Akadémia
|8
|3
|1
|4
|12–15
|–3
|10
|7. Kisvárda
|7
|3
|1
|3
|7–13
|–6
|10
|8. Újpest FC
|8
|2
|2
|4
|12–12
|0
|8
|9. Diósgyőri VTK
|8
|1
|5
|2
|12–16
|–4
|8
|10. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|11. Zalaegerszegi TE
|8
|1
|4
|3
|15–15
|0
|7
|12. Nyíregyháza Spartacus
|8
|1
|3
|4
|10–17
|–7
|6