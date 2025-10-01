Nemzeti Sportrádió

Luís Enrique Pedriről: ő Harry Potter, remélem, nem hozza a varázspálcáját

2025.10.01. 11:58
Luís Enrique (Fotó: Getty Images)
A Barcelona–Paris Saint-Germain Bajnokok Ligája-rangadó előtt a franciák vezetőedzője, a katalánokat 2015-ben BL-győzelemig kormányzó Luís Enrique elmondta: a sokak által várt összecsapáson az dönthet, kinél lesz többet a labda. Az ötvenöt éves szakember arról is beszélt, Hansi Flick csapata agytrösztjének, Pedrinek a kikapcsolása klucsfonosságú lehet a győzelem szempontjából.

Kétségkívül az FC Barcelona–Paris Saint-Germain mérkőzés a Bajnokok Ligája második fordulójának slágermérkőzése, igaz ez akkor is, ha mindkét oldalon jó pár kulcsember hiányzik majd – elég itt csak a friss aranylabdás Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Hvicsa Kvarachelia, Marquinhos, vagy a másik oldalon Raphinha, Joan García, Fermín López és Gavi nevét említeni.

Luís Enrique, a francia csapat mestere ugyanakkor azokra koncentrál, akik pályára léphetnek szerda este: a barcelonaiak közül a csapat játékmesterét, Pedrit emelte ki, jelezve, hogy az ő megállítása kulcsfontosságú lehet a siker szempontjából.

„Pedri nagyon jól ismer engem. Nekem ő Harry Potter, remélem, nem hozza magával a varázspálcáját. De persze nem csak ő létezik, a Barcának számtalan remek futballistája van. A Barcelona nagyon jó a labdával, és labda nélkül is van kire támaszkodniuk”idézi a Diário As a spanyol szakembert, aki az utolsó tréner volt, aki a Bajnokok Ligáját tudott nyerni az akkor Andrés Iniesta, Lionel Messi, Luís Suárez és Neymar fémjelezte csapattal.

„A Barca ugyanazt a mentalitást képviseli, mint mi, izgalmas lesz egy ugyanolyan felfogásban játszó csapat ellen pályára lépni. Mindkét fél jó futballt akar játszani, függetlenül az eredménytől. Régóta is merem Hansi Flicket, csakúgy, mint a játékról alkotott elképzelését. Kulcsfontosságú lesz, kinél lesz a labda” – fogalmazott a PSG mestere.

Luís Enrique a PSG élén 2024-es BL-negyeddöntőben már megütközött a Barcával a Bajnokok Ligájában, akkor a 3–2-es hazai vereség után idegenben 4–1-re verték a Xavi Hernández vezette katalánokat.

„Nem szeretek összehasonlítgatni. Csak annyit mondhatok, hogy imádom Flick Barcáját. Igazi csúcsedző, aki nem spekulál azon, ki kezdi a letámadást, ki támad le magasan. Szeretem nézni ezt a játékot. Barcás vagyok, és az is leszek egész életemben, ennek a csapatnak a futballját szeretem, mert szórakoztat” – mondta az 55 éves mester.

Luís Enrique nemcsak edzőként, játékosként is ikonikus figurája volt a Barcelonának, így érthetően szívesen tér vissza Katalóniába, és mivel a Camp Nou még nem kapta meg az engedélyt, az olimpiai stadionba is.

„Egy rossz szót sem tudok mondani a Barcelonáról, mindig örökké hálás leszek nekik, mindig érzem a szurkolók szeretetét. Nyilván nem olyan lesz, mint a Camp Nouban játszani, de a Montjuicról is szép emlékeim, vannak, például az 1992-es olimpia megnyitója.”

 

