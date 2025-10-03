NB I: csökkent a becsült érték, nőtt a játékoseladásból származó bevétel; Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:





NB I: csökkent a becsült érték, nőtt a játékoseladásból származó bevétel. A labdarúgó NB I-ben a szeptember eleji piaczárás után még az elmúlt hetekben is volt néhány bejelentés, hiszen szabadon igazolható futballistákat még lehet szerződtetni, de mostanra kialakultak az őszi szezon nagyjából véglegesnek mondható keretei. Itt az ideje összegezni a nyári átigazolási időszak legfontosabb tapasztalatait. Pór Károly elemzése

Tóth Alex: A nyolcba kerülés is lehet a cél. Tóth Alex és Nagy Barnabás elégedetten értékelte a Ferencváros Genkben aratott 1–0-s győzelmét, ami nem meglepő, hiszen az együttes továbbjutási esélyei az adatelemzések szerint jócskán nőttek a bravúrral. Borsos László írása

Szoboszlai Dominik középpályás lehet a Chelsea ellen. Több sebből vérzik a Liverpool a szombati bajnoki előtt: sérülések, formahanyatlások, rossz eredmények. A csapat magyarjai a kezdőbe várhatók, Szoboszlai Dominik feltehetően Florian Wirtzet váltja a középpálya tengelyében. Gyenge Balázs háttéranyaga

Bujdosó Imre: Nem volt kérdés, hogy hazajövök. Huszonhat évig dolgozott Németországban, ám augusztus végén hazaköltözött, s már itthon, Törökbálinton neveli a fiatal kardvívókat a Szöulban a csapattal olimpiai aranyérmes Bujdosó Imre. Kovács Erika interjúja

Marco Rossi a vb-selejtezőről is beszélt: Örményország ellen kötelező nyerni! Nagyszerű hangulatú, de ami ennél is fontosabb, tartalmas szakmai beszélgetésen vett részt csütörtökön a dunaszerdahelyi Kukkonia Liga Konferencián a DAC és az ETO vezetőedzője, valamint a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Mohai Dominik összeállítása

