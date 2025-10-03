Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eurokupa: fölényes győzelemmel kezdett a Szolnok

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.10.03. 22:30
Fotó: vizilabda-szolnok.hu/Illyés Csaba
Szolnoki Dózsa Szolnok vízilabda férfi vízilabda Eurokupa
A Szolnok péntek este nagyon simán, 23–10-re nyert a francia Pays d'Aix Natation ellen a férfi vízilabda Eurokupa spanyolországi selejtezőtornáján.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Zerinváry Lóránd volt négy góllal. A Tisza-partiak szombaton a német Potsdam, vasárnap pedig a házigazda CN Terrassa ellen ugranak medencébe.

A második számú európai kupasorozatban négy négyes csoportban zajlanak a kvalifikációs küzdelmek, a főtáblára – amelyen a BVSC már biztos szereplő – az elsők és a három legjobb második jut fel.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA
SELEJTEZŐ, D-CSOPORT, TERRASSA
Szolnoki Dózsa–Pays d'Aix Natation (francia) 23–10 (7–1, 4–5, 3–2, 9–2)

A Szolnok további programja
Szombat, 16.00: Szolnoki Dózsa–OSC Potsdam (német)
Vasárnap, 13.00: Szolnoki Dózsa–CN Terrassa (spanyol)

 

Ezek is érdekelhetik