Férfi vízilabda Eurokupa: fölényes győzelemmel kezdett a Szolnok

A magyar csapat legeredményesebb játékosa Zerinváry Lóránd volt négy góllal. A Tisza-partiak szombaton a német Potsdam, vasárnap pedig a házigazda CN Terrassa ellen ugranak medencébe.

A második számú európai kupasorozatban négy négyes csoportban zajlanak a kvalifikációs küzdelmek, a főtáblára – amelyen a BVSC már biztos szereplő – az elsők és a három legjobb második jut fel.

FÉRFI VÍZILABDA EUROKUPA

SELEJTEZŐ, D-CSOPORT, TERRASSA

Szolnoki Dózsa–Pays d'Aix Natation (francia) 23–10 (7–1, 4–5, 3–2, 9–2)

A Szolnok további programja

Szombat, 16.00: Szolnoki Dózsa–OSC Potsdam (német)

Vasárnap, 13.00: Szolnoki Dózsa–CN Terrassa (spanyol)