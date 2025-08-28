Nemzeti Sportrádió

Három órával hamarabb kezdődik a budapesti BL-döntő

2025.08.28. 12:11
Hamarabb kezdődik a budapesti BL-döntő (Fotó: Getty Images)
Puskás Stadion Bajnokok Ligája Budapest
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) döntése értelmében a jövő évi, budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja.

Az UEFA csütörtökön közölte, hogy a módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújás után. 

A 21 órás rajt miatt eddig sok problémát okozott az, hogy az esetleges hosszabbítás és 11-es párbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs. A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, jövőre május 30-án a Puskás Stadionban csap össze a kontinens két legjobb csapata.

 

