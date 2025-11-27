Nemzeti Sportrádió

Sport és fenntarthatóság: Budapesten alapítottak nemzetközi szervezetet

Munkatársunktól Munkatársunktól
2025.11.27. 13:20
Rajczi Péter (jobbról a harmadik) is segíti Gremsperger Gábort (jobbról az ötödik)
Budapest Climate Action International Gremsperger Gábor
Magyarországon indult el a nemzetközi Climate Action International – holland központtal, globális küldetéssel a sport és fenntarthatóság területén.

Budapesten, a namíbiai konzulátuson írták alá azt a stratégiai memorandumot, amely hivatalosan megalapította a Climate Action Internationalt – tudatta sajtóközleményében a szervezet. A CAI Magyarországról indult, ám hollandiai központtal működik tovább – célja, hogy a sport és fenntarthatóság metszetében a világ egyik meghatározó nemzetközi szereplőjévé váljon.

A Climate Action International egy újgenerációs, határokon átívelő szervezet, amely a sportvilág legnagyobb szereplőire koncentrál, a nemzeti szövetségekre, az élklubokra, a profi bajnokságokra és a nagy nemzetközi sporteseményekre. A cél nem pusztán az, hogy zöldebb megoldásokat vezessenek be, hanem az, hogy szakmai, környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható működési modell jöjjön létre.

A szervezet alapítótalálkozóján nyolc országból érkeztek partnerszervezetek: Észak-Macedónia, Szerbia, Görögország, Kenya, Egyesült Arab Emírségek, Anglia, Hollandia és Magyarország. Ez a felállás egyedülálló a régióban, hiszen olyan szakembereket egyesít, akik magas szinten jegyzett szereplők a sportban, kiterjedt kapcsolati hálójuk és többéves nemzetközi tapasztalatuk van.

A Climate Action International stratégiai céljai:

  • fenntarthatósági auditok és átalakítási programok nagy kluboknál és sportági szövetségeknél
  • sportesemények és bajnokságok átfogó fenntarthatósági támogatása a karbonlábnyomtól a hulladékgazdálkodásig
  • gazdasági és szervezeti modellfejlesztés, amely stabilabbá és versenyképesebbé teszi a sportszervezetek működését
  • közösségi projektek, edukációs programok és társadalmi kezdeményezések, amelyek a sport társadalomformáló erejét használják

A Climate Action International Magyarországról indult, de nem magyar projekt. Holland központtal működünk és az egész világra kiterjed a küldetésünk. A sport nemcsak verseny és szórakoztatás, hanem társadalmi hatás. Mi azon dolgozunk, hogy ez a hatás fenntartható, innovatív és gazdaságilag is erős legyen” – mondta Gremsperger Gábor, a Climate Action International alapítója.

 

