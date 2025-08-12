Sportrádió

Győzelem gombnyomásra – Malonyai Péter jegyzete

MALONYAI PÉTERMALONYAI PÉTER
2025.08.12. 23:17
FTC Bajnokok Ligája-selejtező NS-vélemény

Jobb félni, mint megijedni – én nem osztom a mondást, hiszen nincs annál rosszabb, mint amikor eluralkodik a szorongás, a félsz pedig, ahogy jött, úgy el is mehet.

Nos, nem véletlenül rögzítem az előzőeket a Fradi keddi kupameccse kapcsán, mert úgy kezdődött, ahogy az első randevú befejeződött Razgradban. A Ludogorec futballistái gyorsan adogattak, nemcsak passzokkal, hanem cselekkel is teret nyertek, olyannyira, hogy a 6. percben Ivajlo Csocsev a kapuba fejelte a labdát.

Aztán a VAR ezúttal szebbik arcát mutatta, leszámolt az ijedelemmel, bevonalazta a lest, hogy egy körömnyin múlott, azt a Ludogorec mestere, Rui Mota is jelezte jobb keze hüvelyk- és mutatóujjával.

Ám ekkor, mintegy gombnyomásra, megváltozott a Ferencváros futballja, hát még amikor Dibusz Dénes bravúrral hatástalanította Csocsev újabb fejesét. Ezek után képzelhető, mennyit lökött a játékosok önbizalmán a 38. perc, amikor Ötvös előreíveléséből Varga Barnabás hét méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott.

A szünetben eufória a lelátón, némi düh bolgár oldalon, ami tartós volt, hiszen elküldte a kispadról a csapatorvost Alejandro Hernández játékvezető, aki arról híres, hogy nem tűri, azonnal bünteti, ha valaki vitatja az ítéleteit.

Érdekes döntés volt, persze doktora válogatja, mennyire vehemens. A csapatának azonban segített ezzel, hiszen többet járt a labda a Fradi térfelén, mint a másik oldalon. Vigasz volt, hogy a magyar kontrák helyzetekhez vezettek, csak hát előbb Cebrail Mackreckis, majd Lenny Joseph igazolta mesterét, Robbie Keane-t, aki a meccs előtti napokban visszatérően ismételgette, hogy a ziccereket ki kell használni az üdvösséghez, különben…

Különben baj lehet. Lehetett is volna Anton Nedjalkov lövésénél és Caio Vidal ollózásánál, ám Dibusz kapus tudta a dolgát.

Az utolsó negyedórában először a Fradi térfelére költöztek a felek, de aztán a 78. percben kiderült, bajnokunk tudja, mit csinál, ugyanis Gruber Zsombor finom középre adásából Varga Barnabás (ki más?) lőtt gólt. Hogy a végén Szalai Gábor is gólt szerzett, örömteli ráadás volt.

Utólag könnyű okosnak lenni, ám a végeredmény minősít, a Ferencváros tudatosan futballozva vívta ki, hogy az azeri Qarabaggal harcoljon a Bajnokok Ligája főtáblájáért.

Élni kell a lehetőséggel! Egyszerűen muszáj.

Bajnokok Ligája
2 órája

Varga duplázott, a Ferencváros háromgólos győzelemmel jutott be a BL-selejtező playoffkörébe

Az első percekben egy lesgóllal ráijesztett a Ludogorec a zöld-fehérekre, akik a második félidőben eldöntötték a továbbjutást.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja! 

 

