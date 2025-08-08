Bajnokok Ligája: egymeccses eltiltást kapott Hansi Flick

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága egy meccsre szóló eltiltással sújtotta az FC Barcelona vezetőedzőjét, Hans-Dieter Flicket – és Marcus Sorg másodedzőt – az Internazionale ellen elveszített BL-elődöntőn a játékvezetővel szemben tanúsított magatartása miatt. Az eltiltás mellett 20 ezer eurós bírságot is kell fizetnie Flicknek, aki a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényének első mérkőzésén nem ülhet le a gránátvörös-kékek kispadjára.

Ugyancsak megbüntette az európai szövetség a katalánok két játékosát: Lamine Yamal és Robert Lewandowski egyaránt 5000 eurós bírságot kapott. Az indoklás szerint mindketten későn jelentek meg a doppingvizsgálaton, s nem tartották be az ellenőr utasításait sem.