Nem elég csupán Gidselre figyelni Berlinben

EDDIG HIBÁTLANUL MENETEL a Bajnokok Ligájában a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatának csütörtöki ellenfele, a német Füchse Berlin, amely mind a nyolc csoportmérkőzését megnyerte, eddig a legtöbb gólt lőtte a sorozatban (281), a mezőnyben egyedüli csapatként már biztosan továbbjutott, ráadásul dán jobbátlövője, a világ jelenlegi legjobb játékosa, Mathias Gidsel vezeti a góllövőlistát 69 találattal.

Nicolej Krickau együttese októberben 32–31-re nyert a Veszprém Arénában, ami azért volt figyelmeztető jel, mert a német csapat nem játszott jól, miközben még az első félidőben elvesztette két legjobb védőjátékosát. A svéd beálló Max Darj három kétperces büntetést kapott, ami automatikusan piros lappal járt, a jobbátlövő Fabian Wiede pedig súlyos térdsérülést szenvedett, így ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára. Helyére a német klub azóta kivásárolta a szlovén Nejc Cehtét az Eurofarm Pelisztertől.

Az Építők akkor nem tudta előnyére fordítani a helyzetet, számos hibát elkövetett, de most segíthet a felismerés, hogy a védelemnek nem feltétlenül a világ legjobb játékosára kell koncentrálnia minden erejét.

„Legutóbb, a veszprémi meccs előtt mindenki Gidselt helyezte reflektorfénybe, aztán jöttek mások és átvették tőle a vezér szerepét, amikor a szükség úgy hozta. Csapatként kell ellenük készülnünk – mondta a századik Bajnokok Ligája-meccsére készülő veszprémi védő, Ligetvári Patrik. – Nem véletlenül veretlenek még a Bajnokok Ligájában, ahogy az sem, hogy a Bundesligában a dobogón állnak. Nagyon nehéz feladat vár ránk Berlinben, de tavaly megoldottuk, remélem, most is meg fogjuk. Egy éve hullámzó volt a kinti mérkőzés, ezt most jó lenne elkerülni, nekünk kell kézben tartanunk az összecsapást.”

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

9. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!