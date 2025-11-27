Nemzeti Sportrádió

Nem elég csupán Gidselre figyelni Berlinben

2025.11.27. 11:37
Századik Bajnokok Ligája-meccsére készül a veszprémi védő, Ligetvári Patrik (Fotó: Szabó Miklós)
Csütörtökön a Veszprém férfi kézilabdacsapata a mezőny egyik legjobb formában lévő csapatával, a német Füchse Berlinnel játszik idegenben a Bajnokok Ligájában, és csak akkor lehet esélye, ha végig koncentrált marad, és minél kevesebbet hibázik.  

EDDIG HIBÁTLANUL MENETEL a Bajnokok Ligájában a One Veszprém HC férfi kézilabdacsapatának csütörtöki ellenfele, a német Füchse Berlin, amely mind a nyolc csoportmérkőzését megnyerte, eddig a legtöbb gólt lőtte a sorozatban (281), a mezőnyben egyedüli csapatként már biztosan továbbjutott, ráadásul dán jobbátlövője, a világ jelenlegi legjobb játékosa, Mathias Gidsel vezeti a góllövőlistát 69 találattal.

Nicolej Krickau együttese októberben 32–31-re nyert a Veszprém Arénában, ami azért volt figyelmeztető jel, mert a német csapat nem játszott jól, miközben még az első félidőben elvesztette két legjobb védőjátékosát. A svéd beálló Max Darj három kétperces büntetést kapott, ami automatikusan piros lappal járt, a jobbátlövő Fabian Wiede pedig súlyos térdsérülést szenvedett, így ebben az idényben már biztosan nem léphet pályára. Helyére a német klub azóta kivásárolta a szlovén Nejc Cehtét az Eurofarm Pelisztertől.

Az Építők akkor nem tudta előnyére fordítani a helyzetet, számos hibát elkövetett, de most segíthet a felismerés, hogy a védelemnek nem feltétlenül a világ legjobb játékosára kell koncentrálnia minden erejét.

„Legutóbb, a veszprémi meccs előtt mindenki Gidselt helyezte reflektorfénybe, aztán jöttek mások és átvették tőle a vezér szerepét, amikor a szükség úgy hozta. Csapatként kell ellenük készülnünk – mondta a századik Bajnokok Ligája-meccsére készülő veszprémi védő, Ligetvári Patrik. – Nem véletlenül veretlenek még a Bajnokok Ligájában, ahogy az sem, hogy a Bundesligában a dobogón állnak. Nagyon nehéz feladat vár ránk Berlinben, de tavaly megoldottuk, remélem, most is meg fogjuk. Egy éve hullámzó volt a kinti mérkőzés, ezt most jó lenne elkerülni, nekünk kell kézben tartanunk az összecsapást.”   

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
9. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A CSOPORTMGyDVL-KGk 
1. Füchse Berlin88281–249+32 16 
2. Aalborg8611258–229+29 13 
3. VESZPRÉM853271–245+26 10 
4. Nantes844262–234+28 
5. Sporting844265–274–9 
6. Kielce8215254–265–11 
7. Dinamo Bucuresti817225–251–26 
8. Kolstad817228–297–69 

 

 

