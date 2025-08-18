Asztalitenisz csapat Eb: ezúttal a rutinszerzés a fontos

Még sosem vett részt ilyen alacsony átlagéletkorú magyar válogatott az az asztaliteniszezők csapat Európa-bajnokságán – Harczi Zsolt, a magyar szövetség (MOATSZ) tavaly ősszel kinevezett szakmai igazgatója jelentette be a hétfői sajtótájékoztatón. A szakvezető egyúttal kijelölte a kontinensbajnokságon résztvevő játékosokat is, eszerint a férfiaknál Szudi Ádám, Lei Balázs, András Csaba és az egy hónapja az U19-es Eb-n aranyérmes Szántosi Dávid, míg a nőknél Póta Georgina, Pétery Johanna, valamint az ikerpár, Nagy Judit és Nagy Rebeka képviseli a magyar színeket. A férfi csapatot maga Harczi Zsolt, a nőit Varga László irányítja.

A sportvezető tájékoztatása alapján a férfi csapat nehéz csoportba került, hiszen a franciákkal és a spanyolokkal kell megmérkőznie, de igyekeznek kihozni magukból a maximumot. A felkészülésről annyit mondott, hogy szeptember utolsó napjától október 5-ig egy közös edzőtáborozást szerveznek a horvát válogatottal az Ormai Csarnokban. A felnőtt női válogatottat először irányító, de a korosztályos világversenyeken már tapasztalatot szerzett Varga László azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnének feltett kézzel asztalhoz állni a lengyelek és a bolgárok elleni csoportmeccseken. Póta Georgináék felkészülését az segíti majd, hogy felnőtt férfi játékosokkal fognak gyakorolni.

A hármas csoportokból az első két válogatott jut a kiesés szakaszba, míg a harmadikok számára az lesz a tét, hogy a helyosztók során megszerezzék a 17., vagy 18. pozíciót, mert ezzel automatikusan résztvevői lehetnek a következő csapat Eb-nek, míg a többieknek selejtezőt kell játszaniuk hozzá.

Kovacsics Imre, a MOATSZ elnöke és Harczi is kiemelte, a fiatalítással az a távlati cél, hogy a 2028-as, Los Angeles-i olimpiára megduplázzák, vagy megtriplázzák a magyar résztvevők számát és olimpiai pontot is szerezzenek.

A női csapat rangidőse, a 40 éves Póta Georgina azt mondta, nem újdonság számára a tyúkanyó szerep, hiszen van egy ötéves kislánya. Szudi Ádám számára a fiatalítással új helyzet állt elő a válogatottnál, András Csaba pedig abban bízik, hogy jól tudja majd kamatoztatni azokat a tapasztalatokat, amelyeket a Bundesligában szerzett a világ élmezőnyébe tartozó játékosokkal szemben.