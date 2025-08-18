Nemzeti Sportrádió

Rendhagyó edzőtábort tart a női futballválogatott

Vágólapra másolva!
2025.08.18. 18:05
null
Fotó: mlsz.hu
Címkék
magyar női labdarúgó-válogatott Szarvas Alexandra kerethirdetés
Szarvas Alexandra szövetségi kapitány kizárólag a Simple Ligában futballozó játékosokat hívott meg a női válogatott jövő heti háromnapos összetartására.

Az év hátralévő részében már nem játszik tétmérkőzést a női nemzeti együttes, így a szakmai stábnak lehetősége nyílt a légiósok mellőzésével egy rövid edzőtáborra, amelyen hétfőtől szerdáig sok újonc és visszatérő vesz majd részt Telkiben.

„Októberben és novemberben lesznek a főpróbák a jövő évi világbajnoki selejtezőkre” – idézte a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja Szarvas Alexandrát. „Előtte szeretnénk megnézni, hogy a Magyarországon futballozók milyen formában vannak. Több olyan játékos kapott meghívót, akik az irányításom alatt még nem szerepeltek a válogatottban, ezek az edzőtáborok pedig lehetőséget adnak, hogy egy-egy jó teljesítménnyel felhívják magukra a figyelmet. Szeretném látni, kik tudják beküzdeni magukat a keretbe.”

Augusztus után szeptemberben is lesz egy hasonló felkészülése a női válogatottnak, amely nyáron a Nemzetek Ligájában kiesett a másodosztályt jelentő B divízióból.

A NŐI LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Borók Dorina (ETO FC Győr), Erős Evelin (MTK Budapest), Terestyényi Anna (Újpest)
Védők: Kovács Laura (ETO FC Győr), Németh Adél (FTC-Telekom), Ott Eszter (FTC-Telekom), Öreg Cintia (ETO FC Győr), Palakovics Laura (Puskás Akadémia), Pataki Georgina (MTK Budapest), Sali Rebeka (ETO FC Győr), Savanya Csilla (ETO FC Győr)
Középpályások: Bokor Blanka (Budapest Honvéd), Fenyvesi Evelin (FTC-Telekom), Mayer Zsófia (Puskás Akadémia), Süle Dóra (ETO FC Győr), Vida Boglárka (ETO FC Győr), Zágor Bernadett (MTK Budapest)
Támadók: Kiss-Lantos Hanna (Viktória FC), Kocsán Petra (ETO FC Győr), Nagy Vanessza (FTC-Telekom), Nagy Viktória (FTC-Telekom), Siklér Kinga (MTK Budapest), Vachter Fanni (Budapest Honvéd)

 

magyar női labdarúgó-válogatott Szarvas Alexandra kerethirdetés
Legfrissebb hírek

FIFA-világranglista: ismét a spanyolok az élen a nőknél

Minden más foci
2025.08.07. 12:14

Nem bírt Fehéroroszországgal, kiesett a C-ligába a magyar női válogatott

Magyar válogatott
2025.06.03. 21:58

Az Inter magyar játékosa elmondta, mit vár a BL-döntőtől

Bajnokok Ligája
2025.05.31. 15:46

A magyar válogatott 97. percben kapott góllal maradt alul a szerbekkel szemben a női NL-ben

Magyar válogatott
2025.05.30. 21:36

Kiss Lászlóné 80-szoros válogatott labdarúgó 75 éves

Magyar válogatott
2025.05.28. 12:28

Válogatott: Nagy Ádámmal ilyen még sosem fordult elő; most jöhet el Balogh Botond ideje

Magyar válogatott
2025.05.21. 14:59

Válogatott: Vitális Milán, Csongvai Áron és Szalai Gábor is tagja Rossi legújabb keretének

Magyar válogatott
2025.05.20. 12:50

Kikapott a finnektől a magyar női válogatott a Nemzetek Ligájában

Magyar válogatott
2025.04.08. 19:24
Ezek is érdekelhetik