NB II: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–0 – ÉLŐ

Kecskemét, Széktói Stadion. Vezeti: Derdák Marcell (Buzás Balázs, Szalai Balázs)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh, Banó-Szabó, Kovács B., Bolgár – Pálinkás, Merényi. Vezetőedző: Gera Zoltán

VIDEOTON: Svékus – Kovács K., Vajda R., Spandler, Rostás – Kocsis G., Simut, Kocsis B., Varga R. – Kojnok, Bobál G. Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Kovács B. (30.), Eördögh (37.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

A MÉRKŐZÉS ELŐTT M Gy D V L–K Gk P 1. Csákvár 4 3 1 – 8–1 +7 10 2. Budapest Honvéd 4 3 – 1 8–2 +6 9 3. Szeged-Csanád GA 4 2 2 – 8–4 +4 8 4. Mezőkövesd 4 2 1 1 5–4 +1 7 5. Karcagi SC 4 2 1 1 6–6 0 7 6. FC Ajka 4 2 1 1 3–5 –2 7 7. Vasas FC 4 2 – 2 7–9 –2 6 8. Szentlőrinc 4 1 2 1 6–4 +2 5 9. Békéscsaba 4 1 2 1 7–7 0 5 10. Tiszakécske 4 1 2 1 6–7 –1 5 11. BVSC-Zugló 4 1 – 3 5–5 0 3 12. Kecskeméti TE 3 1 – 2 2–3 –1 3 13. Soroksár SC 4 – 3 1 6–7 –1 3 14. Videoton FC Fehérvár 3 – 2 1 1–4 –3 2 15. Kozármisleny 4 – 2 2 2–6 –4 2 16. Budafoki MTE 4 – 1 3 1–7 –6 1

