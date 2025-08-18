NB II: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–0 – ÉLŐ
Kecskemét, Széktói Stadion. Vezeti: Derdák Marcell (Buzás Balázs, Szalai Balázs)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh, Banó-Szabó, Kovács B., Bolgár – Pálinkás, Merényi. Vezetőedző: Gera Zoltán
VIDEOTON: Svékus – Kovács K., Vajda R., Spandler, Rostás – Kocsis G., Simut, Kocsis B., Varga R. – Kojnok, Bobál G. Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Kovács B. (30.), Eördögh (37.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
A MÉRKŐZÉS ELŐTT
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Csákvár
|4
|3
|1
|–
|8–1
|+7
|10
|2. Budapest Honvéd
|4
|3
|–
|1
|8–2
|+6
|9
|3. Szeged-Csanád GA
|4
|2
|2
|–
|8–4
|+4
|8
|4. Mezőkövesd
|4
|2
|1
|1
|5–4
|+1
|7
|5. Karcagi SC
|4
|2
|1
|1
|6–6
|0
|7
|6. FC Ajka
|4
|2
|1
|1
|3–5
|–2
|7
|7. Vasas FC
|4
|2
|–
|2
|7–9
|–2
|6
|8. Szentlőrinc
|4
|1
|2
|1
|6–4
|+2
|5
|9. Békéscsaba
|4
|1
|2
|1
|7–7
|0
|5
|10. Tiszakécske
|4
|1
|2
|1
|6–7
|–1
|5
|11. BVSC-Zugló
|4
|1
|–
|3
|5–5
|0
|3
|12. Kecskeméti TE
|3
|1
|–
|2
|2–3
|–1
|3
|13. Soroksár SC
|4
|–
|3
|1
|6–7
|–1
|3
|14. Videoton FC Fehérvár
|3
|–
|2
|1
|1–4
|–3
|2
|15. Kozármisleny
|4
|–
|2
|2
|2–6
|–4
|2
|16. Budafoki MTE
|4
|–
|1
|3
|1–7
|–6
|1
PERCRŐL PERCRE