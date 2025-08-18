Nemzeti Sportrádió

NB II: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.08.18. 19:45
Boér Gábor Kecskeméten szerezheti meg első győzelmét a Vidi kispadján (Fotó: Videoton FC Fehérvár)
A labdarúgó NB II 4. fordulójának záró mérkőzésén a 12. helyen álló Kecskeméti TE a 14. helyezett Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–0 – ÉLŐ
Kecskemét, Széktói Stadion. Vezeti: Derdák Marcell (Buzás Balázs, Szalai Balázs)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh, Banó-Szabó, Kovács B., Bolgár – Pálinkás, Merényi. Vezetőedző: Gera Zoltán
VIDEOTON: Svékus – Kovács K., Vajda R., Spandler, Rostás – Kocsis G., Simut, Kocsis B., Varga R. – Kojnok, Bobál G. Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Kovács B. (30.), Eördögh (37.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSÉRŐL IDE KATTINTVA LEHET OLVASNI.

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
A MÉRKŐZÉS ELŐTT		MGyDVL–KGkP
  1. Csákvár4318–1+710
  2. Budapest Honvéd4318–2+69
  3. Szeged-Csanád GA4228–4+48
  4. Mezőkövesd42115–4+17
  5. Karcagi SC42116–607
  6. FC Ajka42113–5–27
  7. Vasas FC4227–9–26
  8. Szentlőrinc41216–4+25
  9. Békéscsaba41217–705
10. Tiszakécske41216–7–15
11. BVSC-Zugló4135–503
12. Kecskeméti TE3122–3–13
13. Soroksár SC4316–7–13
14. Videoton FC Fehérvár3211–4–32
15. Kozármisleny4222–6–42
16. Budafoki MTE4131–7–61

 

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik