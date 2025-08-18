Vízilabda: győzelemmel nyitott az U18-as fiúválogatott az Eb-n

A Korényi Balázs vezette magyar csapat hétfőn délután a hollandok ellen játszotta az első csoportmeccsét a romániai U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokságon. A mieink az első negyed után 4–3-ra vezettek, majd a félidőre sikerült háromra növelni az előnyt (8–5). A folytatásban aztán nem forgott veszélyben a magyar fiúk sikere, és a válogatottunk végül magabiztosan, 15–11-re nyert a nyitó meccsen. Legeredményesebbként Benedek Mór 4 gólig jutott.

Folytatás kedden a görögök ellen.

U18-as fiú Európa-bajnokság, Nagyvárad

A-csoport, 1. forduló

Magyarország–Hollandia 15–11 (4–3, 4–2, 2–2, 5–4)

Gólszerzők: Benedek 4, Bella 3, Rabb 2, Mohos 2, Fiedler 2, Cseh, Paján

A csoport másik mérkőzésén: Görögország–Olaszország 9–14

A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):

1. Dámosy Kristóf

2. Mohos Zsigmond

3. Divják Dejan

4. Csendes Roland

5. Cseh Maxim (csk.)

6. Kiss Csanád

7. Paján Bátor

8. Benedek Mór

9. Rabb Benedek

10. Imre Kolos

11. Fiedler Bence

12. Monostori Samu

13. Horváth Levente (kapus)

14. Bella Csanád

15. Jámbor Csaba

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)