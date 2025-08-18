Vízilabda: győzelemmel nyitott az U18-as fiúválogatott az Eb-n

A hollandok elleni négygólos sikerrel kezdte meg szereplését az U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi korosztályos Európa-bajnokságon.
A Korényi Balázs vezette magyar csapat hétfőn délután a hollandok ellen játszotta az első csoportmeccsét a romániai U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokságon. A mieink az első negyed után 4–3-ra vezettek, majd a félidőre sikerült háromra növelni az előnyt (8–5). A folytatásban aztán nem forgott veszélyben a magyar fiúk sikere, és a válogatottunk végül magabiztosan, 15–11-re nyert a nyitó meccsen. Legeredményesebbként Benedek Mór 4 gólig jutott.
Folytatás kedden a görögök ellen.
U18-as fiú Európa-bajnokság, Nagyvárad A-csoport, 1. forduló Magyarország–Hollandia 15–11 (4–3, 4–2, 2–2, 5–4) Gólszerzők: Benedek 4, Bella 3, Rabb 2, Mohos 2, Fiedler 2, Cseh, Paján A csoport másik mérkőzésén: Görögország–Olaszország 9–14
A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint): 1. Dámosy Kristóf 2. Mohos Zsigmond 3. Divják Dejan 4. Csendes Roland 5. Cseh Maxim (csk.) 6. Kiss Csanád 7. Paján Bátor 8. Benedek Mór 9. Rabb Benedek 10. Imre Kolos 11. Fiedler Bence 12. Monostori Samu 13. Horváth Levente (kapus) 14. Bella Csanád 15. Jámbor Csaba