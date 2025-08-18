Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: győzelemmel nyitott az U18-as fiúválogatott az Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.18. 17:39
null
Címkék
vízilabda U18-as fiúválogatott utánpótlás utánpótlássport
A hollandok elleni négygólos sikerrel kezdte meg szereplését az U18-as fiú vízilabda-válogatott a nagyváradi korosztályos Európa-bajnokságon.

A Korényi Balázs vezette magyar csapat hétfőn délután a hollandok ellen játszotta az első csoportmeccsét a romániai U18-as fiú vízilabda Európa-bajnokságon. A mieink az első negyed után 4–3-ra vezettek, majd a félidőre sikerült háromra növelni az előnyt (8–5). A folytatásban aztán nem forgott veszélyben a magyar fiúk sikere, és a válogatottunk végül magabiztosan, 15–11-re nyert a nyitó meccsen. Legeredményesebbként Benedek Mór 4 gólig jutott.

Folytatás kedden a görögök ellen.

U18-as fiú Európa-bajnokság, Nagyvárad
A-csoport, 1. forduló
Magyarország–Hollandia 15–11 (4–3, 4–2, 2–2, 5–4)
Gólszerzők: Benedek 4, Bella 3, Rabb 2, Mohos 2, Fiedler 2, Cseh, Paján
A csoport másik mérkőzésén: Görögország–Olaszország 9–14
A magyar Eb-keret (sapkaszámok szerint):
1. Dámosy Kristóf
2. Mohos Zsigmond
3. Divják Dejan
4. Csendes Roland
5. Cseh Maxim (csk.)
6. Kiss Csanád
7. Paján Bátor
8. Benedek Mór
9. Rabb Benedek
10. Imre Kolos
11. Fiedler Bence
12. Monostori Samu
13. Horváth Levente (kapus)
14. Bella Csanád
15. Jámbor Csaba

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

vízilabda U18-as fiúválogatott utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: ifjúsági világbajnokság Romániában 13 magyarral

Utánpótlássport
5 órája

Birkózás: mindhárom magyar kikapott a nyolcaddöntőben az U20-as vb-n

Utánpótlássport
6 órája

Atlétika: Szabados Ármin megdöntené az U20-as világcsúcsot

Utánpótlássport
11 órája

Kosárlabda: legyőzte Finnországot az U16-os leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
23 órája

Vízilabda: rajtol az U18-as fiúk Európa-bajnoksága Nagyváradon

Utánpótlássport
Tegnap, 19:35

Angyal Dániel: Soha rosszabb évem ne legyen!

Vízilabda
Tegnap, 11:22

Strandröplabda: két 17. hely a badeni U22-es Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 11:06

Birkózás: kezdődik a bulgáriai U20-as világbajnokság

Utánpótlássport
Tegnap, 9:01
Ezek is érdekelhetik