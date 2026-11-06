Itt a második érem az ifjúsági olimpián: Kropkó Jázmin ezüstérmes triatlonban

A 17 éves magyar sportoló 59:19 perc alatt teljesítette a távot, és 21 másodperces hátránnyal ért célba a győztes svájci Kimy Casanova mögött. A versenyzőknek 750 méter úszást követően 20 kilométert kellett kerékpározniuk, majd az 5 kilométeres futással zárult a viadal.

Kropkó Jázmin a magyar küldöttség második érmét szerezte Szenegál fővárosában, kedden Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt.