Itt a második érem az ifjúsági olimpián: Kropkó Jázmin ezüstérmes triatlonban
Kropkó Jázmin ezüstérmet nyert pénteken női triatlonban a dakari ifjúsági olimpián.
A 17 éves magyar sportoló 59:19 perc alatt teljesítette a távot, és 21 másodperces hátránnyal ért célba a győztes svájci Kimy Casanova mögött. A versenyzőknek 750 méter úszást követően 20 kilométert kellett kerékpározniuk, majd az 5 kilométeres futással zárult a viadal.
Kropkó Jázmin a magyar küldöttség második érmét szerezte Szenegál fővárosában, kedden Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt.
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