Pápai Olivér ezüstérmes 200 méter gyorson az ifjúsági olimpián

Pápai a délelőtti előfutamából 1:51.20 perccel a második legjobb idővel került a fináléba, ahol jelentősen javított (1:48.43), és csak az orosz Bogdan Toropkin (1:47.78) előzte meg.

Ezen a napon ez már a második magyar dobogós helyezés Dakarban, mivel a triatlonos Kropkó Jázmin szintén ezüstérmes lett.

Kedden Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt, így a küldöttség már három érmet szerzett Szenegál fővárosában, az első afrikai olimpiai viadalon.