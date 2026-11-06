Pápai Olivér ezüstérmes 200 méter gyorson az ifjúsági olimpián

2026.11.06. 16:59
Fotó: Getty Images
Címkék
Pápai Olivér 200 m gyors ifjúsági olimpia
Az úszó Pápai Olivér ezüstérmes lett 200 méter gyorson pénteken a dakari ifjúsági olimpián.

Pápai a délelőtti előfutamából 1:51.20 perccel a második legjobb idővel került a fináléba, ahol jelentősen javított (1:48.43), és csak az orosz Bogdan Toropkin (1:47.78) előzte meg.

Ezen a napon ez már a második magyar dobogós helyezés Dakarban, mivel a triatlonos Kropkó Jázmin szintén ezüstérmes lett.

Kedden Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában harmadikként zárt, így a küldöttség már három érmet szerzett Szenegál fővárosában, az első afrikai olimpiai viadalon.

Pápai Olivér 200 m gyors ifjúsági olimpia
Legfrissebb hírek

Itt a második érem az ifjúsági olimpián: Kropkó Jázmin ezüstérmes triatlonban

Egyéb egyéni
9 órája

Moór Ádám evezős sprintben a legjobb nyolc között, Tamás Rebeka 100 méter gyorson hetedik Dakarban

Egyéb egyéni
2026.11.02. 23:26

Rövid pályás úszó-vk: Pápai újabb remek idővel ezüstérmes 800 méter gyorson

Úszás
2026.10.17. 20:04

Pápai Olivér bronzérmes 400 méter gyorson a rövid pályás úszó-vk-n

Úszás
2026.10.16. 17:41

Úszás: Pápai 1500-on második a világkupafutamon

Utánpótlássport
2026.10.15. 12:14

Afrika először – hamarosan útra kelnek ifjú olimpikonjaink Dakarba

Egyéb egyéni
2026.10.09. 11:31

Napi 16 órát tölt magaslati szobában az úszó Pápai Olivér

Úszás
2026.09.25. 11:22

Megérkezett Szenegálba az ifjúsági olimpia lángja

Egyéb egyéni
2026.09.13. 13:00