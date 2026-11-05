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Újfajta csalásra figyelmeztetnek a doppingellenes ügynökségek

2026.11.05. 18:25
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Fotó: Getty Images
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Mekonnen Yidersal doppingvétség dopping
Újfajta csalásra, elsősorban hamis orvosi igazolásokra figyelmeztetnek a doppingellenes ügynökségek.

Az olimpiai hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal anyaga szerint az etióp doppingellenes ügynökség vezetője, Mekonnen Yidersal aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a sportolók által szabálytalanságaik, törvényszegéseik magyarázataként benyújtott dokumentumok gyakran nem hitelesek.

Két hete például a tokiói maraton 2019-es győztesét, Ruti Agát kellett eltiltani hosszú időre, hat évre, miután beigazolódott, hogy hamis orvosi recepttel próbálta meg kimenteni magát egy pozitív doppingtesztet követően.

Mekonnen szerint a benyújtott bizonyítékok 80 százaléka nem hiteles, vagy hamisított. Aga példájában kiemelte, hogy az atléta a védekezése során azt állította, hogy a szert egy etióp orvos írta fel neki a térdfájdalmai kezelésére. A vizsgálat azonban feltárta, hogy a dokumentumon megjelölt klinika nem létezik, a receptet pedig valójában egy családtag írta alá, aki nem rendelkezik orvosi végzettséggel. Az eljárás manipulálása plusz négy évet ért a kétéves eltiltás mellett.

Az etióp mellett a kenyai doppingellenes ügynökség is jelezte, hogy egyre több hamis papírral találkozik az eljárások során.

Mekonnen hangsúlyozta azt is, hogy a vizsgálatoknál a korábbinál alaposabban ellenőrzik a sportolókon túl az egészségügyi szakembereket, illetve az intézményeket, valamint a gyógyszerészeket is.

 

Mekonnen Yidersal doppingvétség dopping
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