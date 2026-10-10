Nemzeti Sportrádió

Új pályacsúccsal és több mint 20 ezer nevezővel indult a Budapest Maraton

2026.10.10. 17:23
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Fotó: Facebook/Budapest Maraton)
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atlétika Budapest Maraton maratoni futás
Szögi István Dániel pályacsúccsal győzött, a nőknél pedig Szabó Nóra végzett az élen szombaton 10 kilométeren a kétnapos 41. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon.

A szervezők tájékoztatása alapján a nyitó számként megrendezett Riska 10 kilométeres futamon az MTK Budapest atlétája, Szögi István Dániel 29:29 perces idővel állított fel új pályacsúcsot, míg klubtársa, Szabó Nóra 33:11 perces idővel diadalmaskodott.

A nyitó napon valamennyi korosztályt figyelembe véve több mint 20 ezer nevezés érkezett a különböző távokra, amelyek között a futószámok és városi túrák, gyaloglások mellett szerepelt az olimpikonokat is felvonultató orvos-beteg váltó és a FODISZ esélyegyenlőségi futama. Váltóban futott például a háromszoros olimpiai bajnok Kiss Gergely, illetve Varga Tamás és Fodor Rajmund kétszeres ötkarikás aranyérmes vízilabdázó. Az esélyegyenlőségi futamot Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, világcsúcstartó paraatléta és Boronkay Péter világbajnok paratriatlonista indította útjára.

A családi futamon közel 500 család, több mint 1300 ember futott kéz a kézben, míg az iskolai futamokon mintegy 6000 diák állt rajthoz.

Vasárnap a klasszikus hosszú távoké lesz a főszerep, ezekre 19 ezer előnevezés érkezett. A 42.2 kilométeres maratoni távot övező érdeklődés csúcsot hozott: a rajtlistán szereplő egyéni indulók száma átlépte a 10 ezer fős határt.

 

atlétika Budapest Maraton maratoni futás
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