Május 7-én Dohában rajtol a jövő évi Gyémánt Liga

A következő lesz a 18. szezonja a sportág kiemelt versenysorozatának, amely jövőre négy földrész 15 városát érinti – olvasható a Gyémánt Liga honlapján.

Dohát követően két kínai viadal következik Sanghajban, illetve Hsziamenben. A sorozat ezután, május 27-én Rómába látogat, három nappal később pedig Észak-Afrikába, Rabatba érkezik.

Az atlétika legnagyobb sztárjai júniusban térnek vissza Európába, sorrendben Oslóban, Stockholmban és Párizsban versenyeznek. Az egyesült államokbeli fordulóra július 3-án kerül sor Eugene-ben, amelyet monacói, lausanne-i és londoni verseny követ.

Augusztusban Sziléziában (Chorzów) és Brüsszelben nyílik még lehetőség pontszerzésre, mielőtt sor kerülne a Wanda Gyémánt Liga döntőjére Zürichben, augusztus 25–26-án.

A zürichi győztesek saját számukban elnyerik a Gyémánt Liga-bajnoki címet. A szabadtéri versenysorozatot több mint 170 országban közvetítik, világszerte 6.8 millió követőt ér el, és 1.7 milliárd megjelenést generál.

A 2027-es kiírás kulcsfontosságú felmérő lesz a szeptemberi pekingi világbajnokság előtt.

ATLÉTIKA

A 2027 Wanda Gyémánt Liga programja

Május 7.: Doha

Május 15.: Sanghaj

Május 22.: Hsziamen

Május 27.: Róma

Május 30.: Rabat

Június 3.: Oslo

Június 6.: Stockholm

Június 25.: Párizs

Július 3.: Eugene

Július 9.: Monaco

Július 13.: Lausanne

Július 17.: London

Augusztus 15.: Szilézia (Chorzów)

Augusztus 20.: Brüsszel

Augusztus 25–26.: Zürich (döntő)