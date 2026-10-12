Nemzeti Sportrádió

Május 7-én Dohában rajtol a jövő évi Gyémánt Liga

2026.10.12. 17:22
Fotó: Getty Images
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atlétika Gyémánt Liga menetrend
Május 7-én Dohában rajtol a 2027-es atlétikai Gyémánt Liga-sorozat, a kétnapos döntőre pedig augusztus 25–26-án Zürichben kerül sor.

A következő lesz a 18. szezonja a sportág kiemelt versenysorozatának, amely jövőre négy földrész 15 városát érinti – olvasható a Gyémánt Liga honlapján.

Dohát követően két kínai viadal következik Sanghajban, illetve Hsziamenben. A sorozat ezután, május 27-én Rómába látogat, három nappal később pedig Észak-Afrikába, Rabatba érkezik.

Az atlétika legnagyobb sztárjai júniusban térnek vissza Európába, sorrendben Oslóban, Stockholmban és Párizsban versenyeznek. Az egyesült államokbeli fordulóra július 3-án kerül sor Eugene-ben, amelyet monacói, lausanne-i és londoni verseny követ.

Augusztusban Sziléziában (Chorzów) és Brüsszelben nyílik még lehetőség pontszerzésre, mielőtt sor kerülne a Wanda Gyémánt Liga döntőjére Zürichben, augusztus 25–26-án.

A zürichi győztesek saját számukban elnyerik a Gyémánt Liga-bajnoki címet. A szabadtéri versenysorozatot több mint 170 országban közvetítik, világszerte 6.8 millió követőt ér el, és 1.7 milliárd megjelenést generál.

A 2027-es kiírás kulcsfontosságú felmérő lesz a szeptemberi pekingi világbajnokság előtt.

ATLÉTIKA
A 2027 Wanda Gyémánt Liga programja
Május 7.: Doha
Május 15.: Sanghaj
Május 22.: Hsziamen
Május 27.: Róma
Május 30.: Rabat
Június 3.: Oslo
Június 6.: Stockholm
Június 25.: Párizs
Július 3.: Eugene
Július 9.: Monaco
Július 13.: Lausanne
Július 17.: London
Augusztus 15.: Szilézia (Chorzów)
Augusztus 20.: Brüsszel
Augusztus 25–26.: Zürich (döntő)

 

atlétika Gyémánt Liga menetrend
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