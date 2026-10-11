Nemzeti Sportrádió

Karsai Gábor országos csúccsal nyerte meg a félmaratonit Zágrábban

2026.10.11. 21:13
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Karsai Gábor 30 éves csúcsot adott át a múltnak (Fotó: Kovács Péter, archív)
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félmaratoni Karsai Gábor Zágráb
Karsai Gábor 30 éves országos csúcsot megdöntve nyerte vasárnap a 34. Zagreb Marathon félmaratoni versenyét.

A Magyar Atlétikai Szövetség közösségi oldalának tájékoztatása szerint Karsai Gábor 1:02:21 óra alatt teljesítette a távot, ezzel egy másodperccel megjavította Kadlót Zoltán 1996-ban, Belgrádban felállított, 1:02:22-es magyar rekordját.

 

félmaratoni Karsai Gábor Zágráb
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