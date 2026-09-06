Budapest Félmaraton: ismét Karsai Gábor és Vindics-Tóth Lili Anna a magyar bajnok

A mezeifutó országos bajnok Karsai mögött Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos lett a második, illetve harmadik, míg az óriási egyéni rekordot futó Vindics-Tóth közel tíz perccel volt gyorsabb az ezüstérmes Niesz Viktóriánál és bronzérmes Nagy Nóránál.
A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére (lehetett 10 kilométeres távon is indulni) a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezren neveztek. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.
FÉLMARATONI OB
FÉRFIAK
1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 1:04:19 ó
2. Vásárhelyi Máté Dávid (Castor SE) 1:07:27
3. Molnár Ákos (Vasas) 1:07:31
NŐK
1. Vindics-Tóth Lili Anna (KASI) 1:09:21 ó
2. Niesz Viktória (SZVSE) 1:18:46
3. Nagy Nóra (TSC-Geotech) 1:19:36