Nemzeti Sportrádió

Budapest Félmaraton: ismét Karsai Gábor és Vindics-Tóth Lili Anna a magyar bajnok

2026.09.06. 12:06
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Vindics-Tóth Lili Anna is megvédte magyar bajnoki címét (Fotó: Kovács Péter)
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Karsai Gábor atlétika félmaraton Vindics-Tóth Lili Anna
Karsai Gábor és az augusztusi, birminghami Európa-bajnokság női maratoni versenyének ezüstérmese, Vindics-Tóth Lili Anna nyerte a 41. WizzAir Budapest Félmaraton keretében vasárnap rendezett országos bajnokságot. Mindketten megvédték címüket.

 

A mezeifutó országos bajnok Karsai mögött Vásárhelyi Máté Dávid és Molnár Ákos lett a második, illetve harmadik, míg az óriási egyéni rekordot futó Vindics-Tóth közel tíz perccel volt gyorsabb az ezüstérmes Niesz Viktóriánál és bronzérmes Nagy Nóránál.

A Budapest Sportiroda vasárnapi eseményére (lehetett 10 kilométeres távon is indulni) a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezren neveztek. A mezőnybe 117 országból és 1200 magyar településről érkeztek futók. A nagy indulói létszám miatt a Pázmány Péter sétányról indult eseményen a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlott.

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fotó 2026.09.06.

Több mint 24 ezren a WizzAir Budapest Félmaratonon (Fotó: Kovács Péter)

 

FÉLMARATONI OB
FÉRFIAK
1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 1:04:19 ó
2. Vásárhelyi Máté Dávid (Castor SE) 1:07:27
3. Molnár Ákos (Vasas) 1:07:31

NŐK
1. Vindics-Tóth Lili Anna (KASI) 1:09:21 ó
2. Niesz Viktória (SZVSE) 1:18:46
3. Nagy Nóra (TSC-Geotech) 1:19:36

 

Karsai Gábor atlétika félmaraton Vindics-Tóth Lili Anna
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