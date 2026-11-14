VÉGE

Nemzetek Ligája: Grúzia–Magyarország 0–2

Mezeifutó ob: Böhm Lilla és Karsai Gábor aranyérme

2026.11.14. 17:12
null
Böhm Lilla (elöl) mezeifutásban is remekelt (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Karsai Gábor mezeifutó ob Böhm Lilla
A férfiaknál a címvédő Karsai Gábor, a nőknél Böhm Lilla nyerte meg a mezeifutó országos bajnokságot szombaton.

A honvédos Böhm Lilla és a békéscsabai Karsai Gábor győzelmével ért véget a mezeifutó országos bajnokság Gödöllőn, utóbbi ezzel megvédte címét.

MEZEIFUTÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Férfiak (8000 m)
1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 23:22 p
2. Kardos Bence (MATE-GEAC) 24:24
3. Fazekas András Máté (PVSK) 24:25
Nők (5000 m)
1. Böhm Lilla (BHSE) 17:04 perc
2. Niesz Viktória (SZVSE) 17:10
3. Mag Viktória (Salgótarjáni AC) 17:12

 

Karsai Gábor mezeifutó ob Böhm Lilla
Legfrissebb hírek

Karsai Gábor országos csúccsal nyerte meg a félmaratonit Zágrábban

Atlétika
2026.10.11. 21:13

Budapest Félmaraton: ismét Karsai Gábor és Vindics-Tóth Lili Anna a magyar bajnok

Atlétika
2026.09.06. 12:06

Karsai Gábor és Szabó Nóra a magyar bajnok a tízezer méteren

Atlétika
2026.04.25. 21:31

A férfiaknál Karsai Gábor, a nőknél Urbán Zita a mezeifutás magyar bajnoka

Atlétika
2025.11.15. 17:29

Vindics-Tóth Lili Anna és Karsai Gábor sikere a félmaratoni ob-n

Atlétika
2025.09.07. 11:17

Böhm Lilla és Karsai Gábor nyerte meg a mezei futó ob-t

Atlétika
2024.11.16. 17:12

Atlétika: Karsai Gábor és Szabó Nóra nyerte a tízezer méteres ob-t

Atlétika
2023.05.13. 22:17

Fedett atlétikai Eb: Márton Anita döntős súlylökésben, Böhm Lilla 19. 3000-en

Atlétika
2023.03.02. 20:45