Mezeifutó ob: Böhm Lilla és Karsai Gábor aranyérme

A férfiaknál a címvédő Karsai Gábor, a nőknél Böhm Lilla nyerte meg a mezeifutó országos bajnokságot szombaton.
A honvédos Böhm Lilla és a békéscsabai Karsai Gábor győzelmével ért véget a mezeifutó országos bajnokság Gödöllőn, utóbbi ezzel megvédte címét.
MEZEIFUTÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Férfiak (8000 m)
1. Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 23:22 p
2. Kardos Bence (MATE-GEAC) 24:24
3. Fazekas András Máté (PVSK) 24:25
Nők (5000 m)
1. Böhm Lilla (BHSE) 17:04 perc
2. Niesz Viktória (SZVSE) 17:10
3. Mag Viktória (Salgótarjáni AC) 17:12
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