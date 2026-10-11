Pigniczki Fanni: egy ezüst és két bronz Zágrábban

A hazai szövetség vasárnapi beszámolója szerint az összetett aranyérmet az oroszok világbajnoka, Szofija Iltyerjakova nyerte meg, Hesz Franciska (Pécsi RG SE) összetett 20. lett.

„Az első napon különösen elégedett voltam a karika- és labdagyakorlatommal. Bár voltak pontatlanságok, sok elemet tisztábban tudtam bemutatni, mint korábban. A második napon is akadtak kisebb hibák, de összességében úgy érzem, hogy a gyakorlataim javuló tendenciát mutatnak. A döntők idejére már éreztem a háromnapos verseny fáradtságát, így ott több hiba is becsúszott. Ennek ellenére örülök az összetett ezüstéremnek és a két szerenkénti bronznak” – értékelt az MTK Budapest versenyzője.

Pigniczki Fanninak az őszi versenyidőszak következő fontos állomása a jövő hétvégi Magyar Kupa lesz, majd november 7-én a mesterfokú bajnokságon lép szőnyegre.