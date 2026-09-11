Nemzeti Sportrádió

Atlétikai világdöntő: országos csúccsal hetedik a magyar váltó mix 4x100 méteren

R. P.R. P.
2026.09.11. 19:29
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Fotó: Dömötör Csaba
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Budapest atlétikai világdöntő Takács Boglárka
A 7. helyen végzett a magyar váltó a mix 4x100 méteres döntőben a budapesti atlétikai világdöntőben. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású négyes 41.21-es országos csúccsal ért célba.

A magyar váltó a legnehezebb, kettes pályán kapott helyet, de így is nagyszerű eredményt ért el.

Az első váltásnál a nyolcadik, a másodiknál a hatodik, a harmadiknál a hetedik volt a magyar váltó, végül maradt ez a pozíció. Az idő 41.21, ami országos csúcs.

ATLÉTIKA
VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)
1. NAP
Mix 4x100 m váltó, döntő
1. Egyesült Államok 39.64
2. Jamaica 39.72
3. Nagy-Britannia és Észak-Írország 40.26

7. Magyarország (Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita) 41.21 – országos csúcs

 

Budapest atlétikai világdöntő Takács Boglárka
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