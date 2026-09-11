Atlétikai világdöntő: országos csúccsal hetedik a magyar váltó mix 4x100 méteren

A magyar váltó a legnehezebb, kettes pályán kapott helyet, de így is nagyszerű eredményt ért el.

Az első váltásnál a nyolcadik, a másodiknál a hatodik, a harmadiknál a hetedik volt a magyar váltó, végül maradt ez a pozíció. Az idő 41.21, ami országos csúcs.

ATLÉTIKA

VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)

1. NAP

Mix 4x100 m váltó, döntő

1. Egyesült Államok 39.64

2. Jamaica 39.72

3. Nagy-Britannia és Észak-Írország 40.26

…

7. Magyarország (Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita) 41.21 – országos csúcs