Atlétikai világdöntő: országos csúccsal hetedik a magyar váltó mix 4x100 méteren
A 7. helyen végzett a magyar váltó a mix 4x100 méteres döntőben a budapesti atlétikai világdöntőben. A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású négyes 41.21-es országos csúccsal ért célba.
A magyar váltó a legnehezebb, kettes pályán kapott helyet, de így is nagyszerű eredményt ért el.
Az első váltásnál a nyolcadik, a másodiknál a hatodik, a harmadiknál a hetedik volt a magyar váltó, végül maradt ez a pozíció. Az idő 41.21, ami országos csúcs.
ATLÉTIKA
VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST (ZSIVOTZKY GYULA NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT)
1. NAP
Mix 4x100 m váltó, döntő
1. Egyesült Államok 39.64
2. Jamaica 39.72
3. Nagy-Britannia és Észak-Írország 40.26
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7. Magyarország (Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmándi Dominik, Szentgyörgyi Zita) 41.21 – országos csúcs
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