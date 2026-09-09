Szupersztárok csatája az újdonság varázsával – az atlétikai világdöntő háttere

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) kiválasztott 28 versenyszámot, amelyek az átfogó háttérkutatás szerint a szurkolók körében a legnépszerűbbek. A 10 millió dollár össz­díjazású atlétikai világdöntő első helyszíne azért lett Budapest, mert a szervezetnek, így Sebastian Coe elnöknek is nagyon tetszett, amit a 2023-as világbajnokságon a magyar fővárosban tapasztalt.

A szlogen szerint „háromszor három óra tömény izgalom” vár a sportág szerelmeseire a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. És ebben nincs semmi túlzás. A világdöntő célja, hogy eldöntse, ki a bajnokok bajnoka. Mivel tényleg csak a legjobbak vehetnek részt a viadalon, a rekordnagyságú pénzdíjból minden induló részesül.

A WA kiemeli, hogy a világdöntő egy „képernyőre készített termék”, amely elsősorban a tv-nézőket próbálja kiszolgálni – ebből persze a helyszínen lévő 21 ezer rajongó is profitálhat. Nem is beszélve az atlétákról! A szervezők az időrendet úgy alakították ki, hogy – szemben a hagyományos atlétikai versenyekkel – egyszerre csak egy esemény történjen a pályán, így néhány pillanat erejéig mindenki főszereplővé válhat. Hogy semmi se kerülje el a nézők figyelmét, csak a pálya azon részét világítják meg, ahol éppen futnak, dobnak, ugranak.

Az újdonság varázsát már a nulladik napon, a csütörtöki „The Day Before” életre hívásában megtapasztalhatjuk. A hagyományos sajtótájékoztató mellett az atléták vörös szőnyegen vonulnak be, és a 200 méter indulói is itt választhatják ki, melyik pályán szeretnének futni. A pompás előadás után pedig a versenyzők nagyszabású Club Ultimate privát afterpartyn engedhetik ki a gőzt az A38 hajón vasárnap este.

Az ügyességi számok közül távolugrásban, hármasugrásban, és valamennyi dobószámban nyolcan kezdik el a versenyt, és már az első kör után ketten búcsúznak, majd a következő kísérlet után még két induló kiesik. A záró két sorozatban már csak a négy legjobbnak van lehetősége megszerezni a trófeát és a hozzá járó, névre szóló aranygyűrűt. Mivel csak egy abszolút bajnok lehet minden számban, a rúdugrás, illetve a magasugrás sem zárulhat holtversennyel, ahogy a tokiói olimpián láttuk Gianmarco Tamberi és Mutaz Essza Barsim között.

Női 800 méter

elődöntő: péntek

döntő: szombat

Amennyiben létezik egy versenyszámnak aranykora, női 800 méteren ez az időszak napjainkra tehető. A csehszlovák Jarmila Kratochvílová 1983-ban elért 1:53.28 perces világrekordjához egyre közelebb jár a jelenlegi élmezőny. Audrey Werro augusztus végén a zürichi Gyémánt Liga-fordulóban már csak 42 századra volt a csúcsdöntéstől. A 22 éves svájci lánynak páratlan szezonja van: amellett, hogy Birminghamben Európa-bajnok lett, a valaha futott öt legjobb időből három is az ő nevéhez fűződik. Az olimpiai bajnok brit Keely Hodgkinson már 1:54.33-at is tudott az idén, az erre a szezonra távot váltó Femke Broeders-Bol (hátul) holland rekordja is 1:54.71 perc.

Fotó: AFP

Női sprintszámok

100 méter – elődöntő és döntő: szombat

200 méter – elődöntő és döntő: vasárnap

Az oké, hogy Amy Hunt négy aranyérmet is nyert a sprintszámokban az Európa-bajnokságon, de világszinten ketten még hozzá képest is kiemelkednek a mezőnyből. A jelenlegi sprintkirálynő az amerikai Melissa Jefferson-Wooden, aki 2025-ben Tokióban a jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce után második nőként triplázott a vb-n sprintszámokban (100 és 200 méter, 4x100 m váltó). Saint Lucia történetének első olimpiai bajnoka, Julien Alfred személyében az idei szezonra méltó kihívót kapott. Kiélezett nyári rivalizálásuk Zürichben célfotóba „torkollott”, mindketten 10.70 másodpercet futottak 100-on, Alfred visszavágott a lengyelországi vereségéért. 200-on Rómában szintén Alfred győzött, úgyhogy Budapest előtt 2–1-re ő vezet.

Fotó: AFP

Férfi 1500 méter

vasárnap

„A végső leszámolás!” – Josh Kerr és Jakob Ingebrigtsen nincs jóban. A régi időket idéző rivalizálásuk általában nemcsak a pályán, hanem azon kívül is zajlik. Amíg az 1 mérföld világcsúcstartója, Kerr általában azért kritizálja Ingebrigtsent, mert szerinte csak a pálya mellett lévő zöld fénycsík segítségével tud jól futni, Ingebrigtsen legutóbb azt rótta fel Kerrnek, hogy nem tett jót a sportágnak, hogy kihagyta az Eb-t. Három éve a budapesti vb-n a brit lehajrázta a norvégot, aki 1500-on valóban nem nyert nagy címet a tokiói olimpia óta szabadtéren. Öldöklő csatájuk a világdöntő egyik legemlékezetesebb három és fél percét hozhatja. Csak nehogy az ötkarikás címvédő amerikai Cole Hocker ismét meglepje őket…

Fotó: Getty Images

Férfi rúdugrás

péntek

Az aranykor a férfi rúdugrásra is igaz, és nemcsak a világrekordot cikkünk megírásának pillanatában 631 centiméterrel birtokló svéd Armand Duplantis miatt. Jó barátja, a görög Emanuil Karalisz (balra) ugyanis augusztus második felére fenyegető közelségbe ért napjaink legnagyobb formátumú sportolójához. Már az Eb-n sem hiányzott neki sok a 620 centiméteres magassághoz, ám nem sokkal később, Zürichben már át is ugrotta. A sporttörténetben először kapott ki valaki ilyen magassággal, amitől még a csúcson lévő Szergej Bubka is öt centire volt… A világdöntő nyitó estéjén az is benne van, hogy Duplantis és Karalisz is megpróbálja átugrani a világcsúcsot.

Fotó: Reuters

Férfi kalapácsvetés

péntek

Halász Bence augusztus 11-én 84.25 méteres dobásával csatlakozott Ethan Katzberg mellé az örökranglista első tíz helyezettje közé. Újdonsült Európa-bajnokunk birminghami országos csúcsával olyan dimenzióba került, ami már a kanadai riválisát is gondolkodóba ejtheti. A dobószámokban csak négy sorozat lesz a világdöntőn, így muszáj lesz már az elején „beletalálni” egy nagy dobásba. Ez mindenképp megkavarhatja az esélyeket, amiből a jelenlegi legsikeresebb magyar atléta még jól is kijöhet.

Fotó: Getty Images

Női magasugrás

péntek

Jaroszlava Mahucsih 23 éves korára „kijátszotta” az atlétikát. Az ukrán magasugró 2024 nyara óta a műfaj világrekordere, egyedüliként volt képes 210 centire a hölgyek között. Az összes nagy címet (olimpia, szabadtéri és fedett pályás vb, szabadtéri és fedett pályás Eb, Gyémánt Liga) megnyerte, a gyűjteménye nem sokkal a 23. születésnapja előtt, a párizsi olimpián vált teljessé. Azonban tavaly az ausztrál Nicola Olyslagers (jobbra) a tokiói vb-n és a Gyémánt Liga-döntőben is legyőzte őt. Mahucsihtól az elmúlt másfél évben hiányolunk egy, az ő szintjén igazán nagy ugrást. A brüsszeli Gyémánt Liga-döntő előtt az idén is 2–2-re álltak, péntek este ők is pontot tehetnek a 2026-os rivalizálásukra.

Fotó: NurPhoto via AFP

HAT VILÁGSZTÁR, AKIRE ODA KELL FIGYELNI

Collen Kebinatshipi (Botswana)

férfi 400 méter

A 200 méter olimpiai címvédője, Letsile Tebogo mellett 2025 óta van egy másik botswanai csillaga is a sportágnak. Collen Kebinatshipi alig 21 évesen lett a 400 méter világbajnoka Tokióban. A japán fővárosban elért 43.53 másodperces nemzeti rekordját idén Monacóban 43.44-re faragta le, amivel a hatodik leggyorsabb ember lett egy körön. Ezen a nyáron ritkán láttuk őt, de ha indult, óriásit futott: öt versenyének egyikén sem volt rosszabb 44.00-nál. Tavasszal kipróbálta magát 100 méteren is, a botswanai bajnokságot 9.89-cel nyerte meg…

Fotó: Getty Images

Masai Russell (Egyesült Államok)

női 100 m gát

Csak idő kérdése volt, mikor veszi el a világrekordot a nigériai Tobi Amusantól. Mielőtt megérkezett volna az augusztus 27-i zürichi Gyémánt Liga-fordulóra, már hat olyan futása volt az idén, ami 12.3 másodpercnél jobb volt. Aztán Svájcban tökéletes futást produkált, 12.09 másodperces teljesítményével három századot javított a mellette néhány pályával gátazó Amusan 2022-es csúcsán. A világdöntő tétje a veretlen szezon lehet, a zürichi volt a 10. versenye, amit sikerült megnyernie.

Fotó: Getty Images

Ja’Kobe Tharp (Egyesült Államok)

férfi 110 m gát

Alig néhány hét alatt az egyetemi ranglisták éléről az örökranglista első helyén találta magát. A sors furcsa fintora, hogy ami a közel egy évtizeden át szinte legyőzhetetlen Grant Hollowaynek nem jött össze, neki már alig 20 évesen, az amerikai egyetemi bajnokságon igen. A világcsúcs. Június 10-én, miután bement a McDonald’sba, hogy elfogyassza a két sajtburgerből, egy nagy adag sült krumpliból és hozzá csirkefalatkákból álló „rutinmenüjét”, a eugene-i Hayward Fielden 12.75-öt futott.

Fotó: Getty Images

Emma Zapletalová (Szlovákia)

női 400 m gát

A szezon egyik meglepetésembere, aki élt a gyermekáldás miatt az évet kihagyó Sydney McLaughlin-Levrone és a 800 méterre váltó Femke Broeders-Bol hiányával. Sorozatban öt Gyémánt Liga-futamot nyert meg, és az Európa-bajnoki aranyérmet is hazavitte. Az első vereségét augusztus végén, Zürichben szenvedte el, de egy ilyen tartalmas nyár végén ennek bele kell férnie!

Fotó: AFP

Rumesh Tharanga Pathirage (Srí Lanka)

férfi gerelyhajítás

Ki gondolta volna akár csak egy évtizeddel ezelőtt, hogy napjaink legjobb férfi gerelyhajítóit az indiai szubkontinens adja majd. Az úttörő az indiai Neeraj Chopra volt, akinek a 2021-es olimpiai bajnoki címe utáni napokban 2.5 millióval nőtt a követőtábora. A világ legnépesebb országának ikonja Budapestre sérülés miatt nem tud eljönni, ahogyan 2024 olimpiai bajnoka, a pakisztáni Arsad Nadim szezonjára is rányomja bélyegét egy sérüléshullám. A „pole pozícióba” Srí Lanka új büszkesége, Rumesh Tharanga Pathirage lépett elő, aki kétszer is 92 méter felett dobott a nyáron.

Fotó: Getty Images

Jessica Hull (Ausztrália)

női 1500 és 5000 méter

A tökéletes taktikai érzékkel megáldott Nadia Battoclettinek az Európa-bajnoki duplázása sem volt elég ahhoz, hogy kvalifikáljon a világdöntőre. Az olasz-marokkói lány hiányában az ausztrál Jessica Hull lehet az, aki felveszi a versenyt az afrikai futókkal. Az 1500 méter olimpiai ezüstérmese és világbajnoki bronzérmese immár két éve világcsúcstartója a 2000 méternek, 800-tól 3000-ig az összes óceániai rekord az övé. Az extra futás idén egyelőre hiányzik neki – de miért ne a legjobb ellenfelekkel szemben jöjjön össze?

Fotó: AFP

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. szeptember 5-i lapszámában jelent meg.)