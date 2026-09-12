Nemzeti Sportrádió

Lelkes debreceniek, ferencvárosi hetes, igazi kupahangulat – DEAC–FTC képekben

CS. M.CS. M.
2026.09.12. 16:38
null
Fotók: Czinege Melinda
Címkék
Magyar Kupa DEAC fotók galéria Ferencváros
Mint ismert, a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a Ferencváros a háromgólos Matús Bero vezérletével 7–0-ra győzött az NB III-as DEAC vendégeként Debrecenben. Mutatjuk a legjobb képeket!
null
fotó 2026.09.12.

Lelkes debreceniek, ferencvárosi hetes, igazi kupahangulat – ilyen volt a DEAC–FTC (Fotók: Czinege Melinda)

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC  0–7 (0–4)
Debrecen, Egyetmi sporttelep. Vezette: Hanyecz Bence (Albert István, Vígh-Tarsonyi Gergő)
DEAC: Lisztes B. – Maruscsák (Kiss B., 84.), Herczku, Vincze Á. (Kelemen Zs., a szünetben) – Jankelic, Lakatos B. (Burai, 84.), Lénárt Gá., Soltész J. (Török L., 63.), Szatmári I. – Lénárt Ge., Fekete V. (Bökönyi, 75.).  Vezetőedző: Kondás Elemér
Ferencváros: Varga Á. – Nagy O., Lakatos Cs., Zohoré, O'Dowda (Osváth, 83.) – Keita (Madarász, 60.), Rommens –  Levi, Bero (Maiga, 68.), Birmancsevics (Zachariassen, 68.) – F. Kovacevic (Bagi, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Bero (1., 7., 63), Lakatos Cs. (13.), F. Kovacevic (39.), Zachariassen (78. – 11-esből), Levi (89. – 11-esből)

Magyar Kupa DEAC fotók galéria Ferencváros
Legfrissebb hírek

Böde-Bíró a mezőny legjobbja – remekül kezdett a szünet után is a Ferencváros

Kézilabda
1 órája

Magyar Kupa: a Ferencváros hét gólt szerzett Debrecenben, Bero triplázott

Labdarúgó NB I
2 órája

Koman Vladimir: Nem lehet kiölni belőlem a győzelmi vágyat!

Labdarúgó NB I
6 órája

„Nyerni kell, a játékosok is így állnak hozzá” – Nyéki Balázs a vízilabda MK négyes döntője előtt

Vízilabda
7 órája

„Jókor jön ez a kupameccs” – Feczkó Tamás mindenre választ kap

Labdarúgó NB I
8 órája

Kondás Elemér tudja, nem félni kell a Fraditól, hanem játszani ellene

Labdarúgó NB I
9 órája

Völgyi Péter: nagyon elégedettek vagyunk a szerepléssel; Kondás Elemér tudja, nem félni kell a Fraditól, hanem játszani ellene

E-újság
17 órája

Kilencgólos meccsen nyert otthon a Sopron a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
21 órája