Lelkes debreceniek, ferencvárosi hetes, igazi kupahangulat – DEAC–FTC képekben

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC 0–7 (0–4)

Debrecen, Egyetmi sporttelep. Vezette: Hanyecz Bence (Albert István, Vígh-Tarsonyi Gergő)

DEAC: Lisztes B. – Maruscsák (Kiss B., 84.), Herczku, Vincze Á. (Kelemen Zs., a szünetben) – Jankelic, Lakatos B. (Burai, 84.), Lénárt Gá., Soltész J. (Török L., 63.), Szatmári I. – Lénárt Ge., Fekete V. (Bökönyi, 75.). Vezetőedző: Kondás Elemér

Ferencváros: Varga Á. – Nagy O., Lakatos Cs., Zohoré, O'Dowda (Osváth, 83.) – Keita (Madarász, 60.), Rommens – Levi, Bero (Maiga, 68.), Birmancsevics (Zachariassen, 68.) – F. Kovacevic (Bagi, 60.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Bero (1., 7., 63), Lakatos Cs. (13.), F. Kovacevic (39.), Zachariassen (78. – 11-esből), Levi (89. – 11-esből)