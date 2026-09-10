Sebastian Coe: Azért gyűltünk össze itt Budapesten, hogy kiderüljön, ki a legjobb!

Hatalmas érdeklődés fogadta a pénteken kezdődő atlétikai világdöntő első hivatalos eseményét, a sajtótájékoztatót. A The Day Before névre hallgató csütörtöki „nulladik nap” nyitányán alig fértek be az újságírók a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ sajtótájékoztató termébe. Rögtön ízelítőt kaptunk abból, hogy mekkora az érdeklődés a legújabb atlétikai világesemény iránt.

Az utolsó utáni pillanatban Usain Bolt, a világdöntő Abszolút Legendája is befutott, így nem sokkal délután kettő után kezdetét vette a jó hangulatúra sikerült esemény.

„Közel három éve készülünk erre az eseményre, hogy általa életet adjunk egy új koncepciónak. Köszönöm mindenkinek, aki energiát tett bele, hogy a világdöntő létrejöjjön” – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.

Sebastian Coe (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

„Tíz héttel ezelőtt Budapestre jöttem, hogy bemutatkozzam az új magyar kormánynak, akik rögtön a támogatásukról biztosítottak. Sok munka volt még hátra, de sokat segítettek, hogy tökéletes körülmények fogadják az atlétákat. Azért gyűltünk össze itt, Budapesten, hogy kiderüljön, ki a legjobb. Olimpiai és világbajnokokat, az újonnan megkoronázott Gyémánt Liga-győzteseket és újdonsült világcsúcstartókat láthatunk” – folytatta a nemzetközi szövetség első embere.

Coe kiemelte, hogy az atléták az elmúlt két hétben hihetetlenül magas szinten versenyeztek. A világdöntőn új formátumú lebonyolítással és új külsővel felruházott pályával is készülnek az atlétáknak. Szerinte meg kell győződniük róla, hogy ez az új formátum segít az atléták történetének a még hatékonyabb elmesélésében. Szeretnék, ha ez a világdöntő a sportág innovációjának az első lépése lenne.

Az atléták is segítettek benne, hogy ez az esemény csúcs legyen, elég arra gondolni, hogy Armand Duplantis írta és zenésítette meg a világdöntő hivatalos dalát, Noah Lyles pedig a showelemek minél látványosabbá tételében és az atléták exkluzív záróbulijának a szervezésében segédkezett.

„A budapesti világbajnokság minden idők legjobb világbajnoksága volt. Rengeteg oka van annak, hogy most visszatértünk Budapestre. Tudtuk, hogy a helyi sportági szövetséggel és szervezőbizottsággal ezt az eseményt is képesek vagyunk jól összerakni” – mondta Coe egy újságírói kérdésre.

„Hatalmas megtiszteltetés és büszkeség, hogy Magyarország adhat otthont az atlétikai világdöntőnek. Napjaink egyik nagy kérdése, miként lehet megszólítani a fiatalokat, bízunk benne, hogy ezzel az új, innovatív formátummal sikerrel járunk” – ezt már Pósfai Gábor, Magyarország belügyminisztere mondta.

Pósfai Gábor (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

„Kétezerhuszonhárom után ismét a világ legjobb atlétáit fogadjuk Budapesten. Nemcsak nekem, hanem a teljes Magyar Kormánynak, és Magyar Péter miniszterelnöknek is rendkívül fontos, hogy a versenysport mellett a szabadidősportot is támogassuk az ilyen rendezvényekkel. Éppen ezért fontos szempont már csak a helyszínekkel kapcsolatban is, hogy fenntartható módon jöjjenek létre, és mindenki számára elérhetőek, nyitottak legyenek. Budapest rengeteg nagy eseménynek adott otthont az elmúlt években, elég csak az évről évre visszatérő Formula-1-es Magyar Nagydíjra és női kézilabda BL final fourra gondolni” – mondta Pósfai Gábor, aki már 2027-re is előretekintett: a vizes vb mellett az öttusázók, a kajak-kenusok és a női kézilabdázók vb-je is hazánkban lesz.

A belügyminiszter után Dawn Harper-Nelson, az esemény egyik nemzetközi házigazdája/műsorvezetője osztotta meg gondolatait. Az olimpiai bajnok gátfutónő elárulta, hogy a szenvedélye az atlétika iránt még az aktív évekhez képes is az egekben van, izgatottan várja a hétvégét.

Minden idők leggyorsabb embere, Usain Bolt a rá jellemző laza, humoros szövegével hamar maga mellé állította az újságírókat.

„Nagy öröm számomra, hogy az atlétika ezzel az eseménnyel egy még izgalmasabb, különlegesebb irányba megy el. Az egyetlen hibája, hogy ez csak most történik, mert én így nem tudok részesülni az óriási pénzdíjból… A világ 16 legjobbja méri össze az erejét, az ilyen pillanatokért élek!”

A pénzdíj valóban hatalmas, összesen 10 millió dollár lesz, a 28 versenyszám győzteseinek egyenként 150 000 dollár üti a markát.

A háromnapos viadalon bőven lesz kinek szurkolni. Az Európa-bajnok Halász Bence mellett Kozák Luca, Mátó Sára, Takács Boglárka, Enyingi Patrik és Molnár Attila is pályára lép, ahogyan a 4x100-as és 4x400-as vegyes váltónk is összeméri erejét a világ legjobbjaival.