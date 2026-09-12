Nemzeti Sportrádió

Molnár Attila 8. lett 400 méteren az atlétikai világdöntőn

R. P.R. P.
2026.09.12. 18:30
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Molnár Attila (Fotó: Árvai Károly)
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atlétikai világdöntő Molnár Attila Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ
A budapesti atlétikai világdöntőn a férfiak 400 méteres síkfutásában Molnár Attila a 8. helyen végzett. A győzelmet a botswanai Busang Kebinatshipi szerezte meg 43.39-cel.

Molnár ideje 45.10 volt, tehát több mint fél másodperccel elmaradt 44.47-es országos csúcsától.

A győzelmet a botswanai Busang Kebinatshipi szerezte meg 43.39-cel, ami új nemzeti rekord.

A versenyről bővebben az esti összefoglalónkban olvashat majd.

ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST
Férfi 400 méter
1. Busang Kebinatshipi (botswanai) 43.39
2. Rai Benjamin (amerikai) 44.15
3. Jareem Richard (Trinidad és Tobagó-i) 44.23
…8. Molnár Attila 45.10

 

atlétikai világdöntő Molnár Attila Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ
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