Molnár Attila 8. lett 400 méteren az atlétikai világdöntőn
A budapesti atlétikai világdöntőn a férfiak 400 méteres síkfutásában Molnár Attila a 8. helyen végzett. A győzelmet a botswanai Busang Kebinatshipi szerezte meg 43.39-cel.
Molnár ideje 45.10 volt, tehát több mint fél másodperccel elmaradt 44.47-es országos csúcsától.
A győzelmet a botswanai Busang Kebinatshipi szerezte meg 43.39-cel, ami új nemzeti rekord.
A versenyről bővebben az esti összefoglalónkban olvashat majd.
ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST
Férfi 400 méter
1. Busang Kebinatshipi (botswanai) 43.39
2. Rai Benjamin (amerikai) 44.15
3. Jareem Richard (Trinidad és Tobagó-i) 44.23
…8. Molnár Attila 45.10
Legfrissebb hírek