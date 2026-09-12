Molnár Attila 8. lett 400 méteren az atlétikai világdöntőn

Molnár ideje 45.10 volt, tehát több mint fél másodperccel elmaradt 44.47-es országos csúcsától.

A győzelmet a botswanai Busang Kebinatshipi szerezte meg 43.39-cel, ami új nemzeti rekord.

A versenyről bővebben az esti összefoglalónkban olvashat majd.

ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ, BUDAPEST

Férfi 400 méter

1. Busang Kebinatshipi (botswanai) 43.39

2. Rai Benjamin (amerikai) 44.15

3. Jareem Richard (Trinidad és Tobagó-i) 44.23

…8. Molnár Attila 45.10