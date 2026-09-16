Nemzeti Sportrádió

Három vezető is lemondott a Magyar Atlétikai Szövetségben

2026.09.16. 22:28
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Megtartotta első ülését a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöksége (Fotó: atletika.hu)
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atlétika Deutsch Péter Magyar Atlétikai Szövetség
Deutsch Péter, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) vezérigazgatója, valamint Soltész Barbara gazdasági igazgató és Kuti Máté operatív igazgató is benyújtotta felmondását szerdán.

A MASZ honlapja szerint a két héttel ezelőtt megválasztott, Tajti-Márton Anita vezette új elnökség szerdán tartotta első ülését.

Mint elhangzott: a tagok kiemelt feladatuknak tekintik, hogy a vezetői változások mellett is biztosított legyen a szövetség zavartalan működése, és az előttük álló időszak szakmai, szervezeti és gazdasági feladatai megfelelő ütemben folytatódjanak.

 

atlétika Deutsch Péter Magyar Atlétikai Szövetség
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