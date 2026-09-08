Atlétikai világdöntő: átalakul a forgalmi rend az Atlétikai Központnál

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ környezete a látogatók számára autómentes övezetté válik, parkolni egyáltalán nem lehet – derül ki a budapesti atlétikai világdöntő szervezőinek tájékoztatásából. A helyszín gyors és kényelmes megközelítése érdekében a BKK járatsűrítéssel készül az eseményre. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy tömegközlekedési járatokat vagy a közösségi közlekedési eszközöket válasszák.

A pénteken kezdődő, háromnapos rendezvény biztonságos megközelíthetősége érdekében már a versenyeket megelőző napokban, szeptember 8-tól fokozatosan forgalomkorlátozások és megállási tilalmak lépnek életbe a Nemzeti Atlétikai Központ vonzáskörzetében és a főváros több pontján.

A gépjárműforgalom elől teljesen kizárólag egyetlen útszakaszt, a Szabad Hongkong utat zárják le (az Ujgur Mártírok útjától a stadionig) szeptember 10-től egészen szeptember 14. hajnalig. A stadionhoz vezető többi utcában – a Hajóállomás utcában, a Laczkovich utcában, a Csont utcában, valamint a Csepel rakpart érintett szakaszán – nem lesz teljes útlezárás. Ezeken a helyszíneken folyamatos megállási tilalom, valamint a versenyek idején (délutántól éjfélig) egyirányú forgalmi rend lép életbe.

A forgalmi változások miatt a szervezők kérik a látogatókat, hogy személygépjárművel ne induljanak útnak a helyszínre, mivel a stadion közvetlen környezetében nincs parkolási lehetőség. A BKK jelentős járatsűrítésekkel készül. A Közvágóhíd a villamosok mellett az 54-es, 55-ös, 223E és 224-es buszokkal, valamint a H6-os HÉV-vel is kiválóan megközelíthető. Hétköznapokon a 179-es busszal (a Helyi kikötő út megállónál leszállva), továbbá a H7-es HÉV-vel (a MÜPA-Nemzeti Színház megállót választva) is megközelíthető a helyszín. A gyors hazajutást segítve a rendezvény idején sűrűbben közlekedik az 1-es, a 2-es és a 24-es villamos is.

Az atlétika új típusú, háromestés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az összdíjazás, péntektől vasárnapig rendezik meg a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.