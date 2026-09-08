Nemzeti Sportrádió

Duplantis indul az atlétikai világdöntőn

2026.09.08. 14:39
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Fotó: Getty Images
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Armand Duplantis atlétikai világdöntő atlétika
Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor.

A rúdugrás világcsúcstartójának, olimpiai, világ- és Európa-bajnokának részvétele azután vált kérdésessé, hogy múlt pénteken visszalépett a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. A svéd sztár bemelegítés közben hátfájdalomra panaszkodott, és nem kockáztatta az indulást.

„Mondo indul, egyeztettünk a menedzserével, jól van, készül. Neki egyetlen egy célja van, hogy megnyerje ezt a versenyt” – mondta Gyulai Márton, a nemzetközi szövetség (WA) esemény- és versenyszervezésért felelős igazgatója kedden az M4 Sporton a Nemzeti Sporthíradóban.

Duplantis írta a World Athletics Ultimate Championship hivatalos himnuszát, s a Gold című dalt a vasárnapi záróesten élőben adja elő.

Nincs változás viszont abban, hogy Noah Lyles nem áll rajthoz, az olimpiai bajnok amerikai sprinter, aki három aranyérmet nyert a 2023-as budapesti világbajnokságon, sérülés miatt befejezte a szezont. Lyles ugyanakkor eljön a magyar fővárosba, a szervezőcsapat tagjaként – jelezte Gyulai Márton.

A verseny első napján várható a legjobb magyar szereplés, ekkor rendezik a férfi kalapácsvetés döntőjét, amelyben az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg lesz a friss Európa-bajnok Halász Bence legnagyobb ellenfele.

„Nem lehet itt igazából egyik versenyzőt sem lebecsülni. Az is előfordulhat, hogy mind a nyolcan nyolcvan méter fölé kerülünk. Nem is tudom, hogy volt-e már ilyen a kalapácsvetés történetében. Szóval erős versenyre számítok, de az európai versenyzőknek tényleg nehéz lesz egy hónappal az Eb után ismét csúcsformába kerülni” – nyilatkozott ugyancsak a Nemzeti Sporthíradóban a szombathelyi dobó, aki 84,25 méteres eredményével vezeti a világranglistát.

 

Armand Duplantis atlétikai világdöntő atlétika
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