Nem vicc: Kylian Mbappét nézték az egyiptomiak a tizenegyespárbaj előtt – videó
Érdekes részlet látott napvilágot az Ausztrália–Egyiptom világbajnoki mérkőzés tizenegyespárbajáról. Az afrikai csapat játékosai ugyanis Kylian Mbappé egyik, Real Madridban szerzett gólját nézték meg az egyik stábtag laptopján.
Mindennek prózai oka volt: a francia klasszis klubcsapatában két meccsen is szembekerült a tizenegyespárbajra becserélt kapussal, a Levantéban légióskodó Mathew Ryannel, s mindkét mérkőzésen gólra váltott egy-egy tizenegyest.
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