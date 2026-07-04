Nemzeti Sportrádió

Nem vicc: Kylian Mbappét nézték az egyiptomiak a tizenegyespárbaj előtt – videó

M. B.M. B.
2026.07.04. 00:54
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Fotók: Getty Images
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vb 2026 Kylian Mbappé tizenegyespárbaj Egyiptom Ausztrália
Érdekes részlet látott napvilágot az Ausztrália–Egyiptom világbajnoki mérkőzés tizenegyespárbajáról. Az afrikai csapat játékosai ugyanis Kylian Mbappé egyik, Real Madridban szerzett gólját nézték meg az egyik stábtag laptopján.

Mindennek prózai oka volt: a francia klasszis klubcsapatában két meccsen is szembekerült a tizenegyespárbajra becserélt kapussal, a Levantéban légióskodó Mathew Ryannel, s mindkét mérkőzésen gólra váltott egy-egy tizenegyest. 

Broadcast shows that Egypt is preparing for the penalty shootout against Australia by watching Mbappe's penalty kick against Mathew Ryan
by u/977x in soccer

 

vb 2026 Kylian Mbappé tizenegyespárbaj Egyiptom Ausztrália
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