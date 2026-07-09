Nemzeti Sportrádió

Fokozott biztonsági intézkedések Párizsban – négy éve 167 embert vettek őrizetbe a marokkóiak elleni meccs után

P. K.P. K.
2026.07.09. 14:39
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Négy éve összecsaptak a szurkolók a rendőrökkel Párizsban a Franciaország–Marokkó vb-elődöntőt követően (Fotó: AFP)
Címkék
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Párizs a mai Franciaország–Marokkó világbajnoki negyeddöntő előtt fokozza a biztonsági intézkedéseket, hogy megelőzze a szurkolói zavargásokat.

A párizsi  hatóságok drónokat vetnek be, betiltják a tűzijátékokat és pirotechnikai eszközöket, valamint lezárnak több metróállomást a Champs-Élysées környékén, hogy megakadályozzák a nagy tömegek kialakulását és az erőszakos cselekményeket.

Az óvintézkedéseket befolyásolja a 2022-es Franciaország–Marokkó világbajnoki elődöntő utóhatása, amikor több mint 260 embert vettek őrizetbe Franciaország-szerte, ebből 167-et Párizsban. 

Mint ismert, Franciaországban nagy számban élnek marokkói bevándorlók, ezért is tartják szükségesnek a hatóságok a fokozott biztonsági készültséget.

 

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