Fokozott biztonsági intézkedések Párizsban – négy éve 167 embert vettek őrizetbe a marokkóiak elleni meccs után

A párizsi hatóságok drónokat vetnek be, betiltják a tűzijátékokat és pirotechnikai eszközöket, valamint lezárnak több metróállomást a Champs-Élysées környékén, hogy megakadályozzák a nagy tömegek kialakulását és az erőszakos cselekményeket.

Az óvintézkedéseket befolyásolja a 2022-es Franciaország–Marokkó világbajnoki elődöntő utóhatása, amikor több mint 260 embert vettek őrizetbe Franciaország-szerte, ebből 167-et Párizsban.

Mint ismert, Franciaországban nagy számban élnek marokkói bevándorlók, ezért is tartják szükségesnek a hatóságok a fokozott biztonsági készültséget.