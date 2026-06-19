Tóth Anna negyedik 100 méter gáton a németországi atlétikai versenyen

Tóth Anna negyedik helyen zárt 100 méteres gátfutásban a pénteki, Anhalt 2026 elnevezésű bronzkategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Dessauban.
A németországi viadal eredményközlője szerint a sprinter az előfutamát 12.92 másodperces eredménnyel megnyerte, majd a fináléban 12.79-es idei legjobb eredményét megfutva negyedikként ért célba.
Szintén negyedik lett női távolugrásban Bánhidi-Farkas Petra, aki 636 centiméterre repült.
Négyszáz méteren Enyingi Patrik 45.53 másodperccel összesítésben hatodikként zárt, míg férfi 100-on Illovszky Dominik előfutamában 10.33-mal a harmadik helyen végzett, majd a B-döntőben 10.49-cel ötödik, összesítésben 11. lett.
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