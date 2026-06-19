Nemzeti Sportrádió

Tóth Anna negyedik 100 méter gáton a németországi atlétikai versenyen

2026.06.19. 21:19
null
Tóth Anna (Fotó: Török Attila, archív)
Címkék
Bánhidi-Farkas Petra atlétika Tóth Anna
Tóth Anna negyedik helyen zárt 100 méteres gátfutásban a pénteki, Anhalt 2026 elnevezésű bronzkategóriás nemzetközi atlétikai versenyen Dessauban.

A németországi viadal eredményközlője szerint a sprinter az előfutamát 12.92 másodperces eredménnyel megnyerte, majd a fináléban 12.79-es idei legjobb eredményét megfutva negyedikként ért célba.

Szintén negyedik lett női távolugrásban Bánhidi-Farkas Petra, aki 636 centiméterre repült.

Négyszáz méteren Enyingi Patrik 45.53 másodperccel összesítésben hatodikként zárt, míg férfi 100-on Illovszky Dominik előfutamában 10.33-mal a harmadik helyen végzett, majd a B-döntőben 10.49-cel ötödik, összesítésben 11. lett.

 

Bánhidi-Farkas Petra atlétika Tóth Anna
Legfrissebb hírek

Az első „nyolcezresét” már meghódította, nyáron még magasabbra tör

Atlétika
10 órája

A rúdugró Klekner Hanga versenyt nyert Franciaországban

Atlétika
Tegnap, 11:18

„Szeretném megszokni ezt az érzést” – Molnár Attila az első Gold-diadala után

Atlétika
Tegnap, 10:35

Kozák Luca egy tizedre a győzelemtől, Noah Lyles világcsúcsot futott

Atlétika
2026.06.16. 20:37

Három magyar országos csúcstartónk is Ostravában fut kedden

Atlétika
2026.06.16. 09:31

A távolugró Pap Kristóf harmadik, Bánhidi-Farkas Petra ötödik Svédországban

Atlétika
2026.06.14. 21:13

Többpróba ob: Szűcs Szabina Európa-bajnoki szinttel nyerte meg a hétpróbát

Atlétika
2026.06.14. 19:20

Doppingvétség miatt eltiltották a világbajnok és olimpiai bronzérmes futót

Atlétika
2026.06.12. 16:37
Ezek is érdekelhetik