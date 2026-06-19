Tóth Anna negyedik 100 méter gáton a németországi atlétikai versenyen

A németországi viadal eredményközlője szerint a sprinter az előfutamát 12.92 másodperces eredménnyel megnyerte, majd a fináléban 12.79-es idei legjobb eredményét megfutva negyedikként ért célba.

Szintén negyedik lett női távolugrásban Bánhidi-Farkas Petra, aki 636 centiméterre repült.

Négyszáz méteren Enyingi Patrik 45.53 másodperccel összesítésben hatodikként zárt, míg férfi 100-on Illovszky Dominik előfutamában 10.33-mal a harmadik helyen végzett, majd a B-döntőben 10.49-cel ötödik, összesítésben 11. lett.