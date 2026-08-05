Kétszeres kupagyőztest igazolt a Vasas – hivatalos

Mezei Szabolcs Békéscsabán kezdett el futballozni, majd az MTK-ban vált profivá. A fővárosiakkal megnyerte a másodosztályú bajnokságot. 2023-ban a Paks játékosa lett, amellyel bajnoki ezüst- és bronzérmet szerzett, valamint kétszer is megnyerte a Magyar Kupát. Tavaly a Topolyában futballozott.

Mezei hétszeres U21-es válogatott.

„Örülök, hogy a Fáy utcában folytathatom a pályafutásomat, nagyon bizakodó vagyok az idényt illetően – nyilatkozta Mezei a Vasas közleményében. – Mindkét meccsét láttam a csapatnak, rendkívül pozitív benyomást tett rám a mutatott játék, a harciasság és az a küzdőszellem, ami a Vasast jellemezte. Várom a közös munkát a társakkal és a szakmai stábbal, szerintem nagy dolgokat érhetünk el közösen, de természetesen a biztos bennmaradás a legfontosabb, utána lehet majd merészebbeket álmodni. Ami az egyéni célokat illeti, minél gyorsabban szeretnék beilleszkedni a csapatba, aztán pedig a pályán mutatott teljesítményemmel bizonyítani a szurkolóknak, és meghatározó tagjává válni a keretnek.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASAS FC-NÉL

Érkezők: Csóka Dániel (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Engedi Márk (Debreceni VSC, legutóbb kölcsönben Karcag), Koszta Márk (Hapoel Petah Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Patrik (Videoton FC Fehérvár), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Mezei Szabolcs (Topolyai SC – Szerbia), Pálinkás Gergő (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe érkező: –

Kölcsönből visszatérő: Pintér Filip (Kisvárda Master Good)

Kiszemeltek: –

Távozók: Bánfalvi Gergő (Békéscsaba, szabadon igazolhatóként), Bukta Csaba (budafoki kölcsön után, szabadon igazolható), Faragó Bálint (Dorog), Horváth Szabolcs (Békéscsaba 1912 Előre, szabadon igazolhatóként), Hajós Lőrinc (Nyíregyháza Spartacus II), Hős Zsombor (Nyíregyháza Spartacus), Németh Barnabás (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe távozott: Artner Dávid (FC Ajka), Kapornai Bertalan (FC Nagykanizsa), Mamusits Patrik (Mezőkövesd), Pintér Filip (kisvárdai kölcsön után FC Ajka), Ódor Máté (FK Csíkszereda – Románia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –