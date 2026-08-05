Magyarország is rendezne versenyt az európai Muaythai Ligában

Az Európai Muaythai Szövetség (EMF) új sorozata a kontinens legjobb versenyzőit vonultatta fel. A liga célja, hogy a sportág egyik legrangosabb európai versenysorozatává váljon. A tervek szerint kéthavonta rendeznek fordulót Európa különböző városaiban, minden súlycsoportban az Európa-bajnokságok legjobb három helyezettjének részvételével. A mérkőzéseket amatőr szabályrendszerben, ugyanakkor professzionális gálakörnyezetben, televíziós közvetítés mellett rendezik, a továbbjutásos rendszer végén pedig bajnoki övért és jelentős pénzdíjért küzdenek a versenyzők.

A nyitó eseményen Magyarországot két sportoló képviselte. A 75 kilogrammosok között Mészáros Dorián, míg a női 60 kilogrammos súlycsoportban Székely Anna lépett ringbe.

Székely Anna kiválóan kezdte mérkőzését török ellenfelével szemben, azonban a második menetben egy védekező ellépésnél megsérült a térde, így nem tudta folytatni az összecsapást. Mészáros Dorián első alkalommal szerepelt elit kategóriában, az azeri ellenfele pedig mindhárom menetben jobbnak bizonyult, és egyhangú pontozással nyerte meg a mérkőzést.

Dudok Károly, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnöke és az Európai Muaythai Szövetség (EMF) elnökségi tagja személyesen is jelen volt a törökországi nyitányon.

„Egy nagyon jól megszervezett rendezvényen vagyunk túl, és büszkeség, hogy magyar versenyzők is ott lehettek az első állomáson. A European Muaythai Elite League kiváló kezdeményezés, amely új lehetőséget teremt a kontinens legjobb sportolóinak, miközben tovább népszerűsíti a muaythai sportágat Európában” – értékelt Dudok Károly.

A sportvezető hozzátette: már egyeztetett az EMF vezetésével, és jó esély mutatkozik arra, hogy 2027-ben Magyarország is rendezője legyen a sorozat egyik állomásának.

„Már számolnak velünk. Az európai szövetség vezetőivel és a sorozat főszervezőjével is tárgyaltunk, a szeptemberi párizsi Európa-bajnokság idején tartandó elnökségi ülésen pedig várhatóan a hivatalos versenynaptárba is bekerülhet a magyar rendezés” – mondta az elnök.

A következő Elite League-fordulót várhatóan Oroszország rendezi az év végén.

A magyar válogatott számára most a szeptember 1. és 10. között Koszovóban sorra kerülő felnőtt-világbajnokság jelenti a következő kiemelt feladatot. A magyar csapat várhatóan tíz versenyzővel indul a vb-n, amely már kvalifikációs állomás lesz a 2029-es Világjátékokra is.