Nemzeti Sportrádió

William Gallas technikai vezetőként folytatja a ZTE utánpótlásában

K. Zs.K. Zs.
2026.08.05. 10:26
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William Gallas (Fotó: Árvai Károly)
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ZTE labdarúgó NB I William Gallas
William Gallas technikai vezetőként az egyéni játékosfejlesztés szakmai koordinációjáért felel majd a Zalaegerszegi TE utánpótlásában – derül ki abból a közleményből, amely a klub hivatalos honlapján jelent meg, és a ZTE FC utánpótlás-rendszerében történt jelentős nyári változásokról számol be.

A klub akadémiáját eddig vezető Molnár Balázs az U14-es csapat vezetőedzőjeként folytatja, az eddigi munkája pedig háromfelé oszlik.

A változtatás jegyében a hosszú évek óta a klub utánpótlás-rendszerében dolgozó Kaj András felel az akadémia teljes működéséért. A korábban a spanyol Granada CF és a Málaga CF kötelékében dolgozó Rafa Montenegro módszertani vezetőként az akadémia egységes szakmai filozófiájáért, játékmodelljének kialakításért felel, és biztosítja, hogy minden korosztály ugyanazon szakmai alapelvek mentén dolgozzon (emellett az U19-es csapat vezetőedzőjeként is dolgozik), míg az eddig a klub utánpótlásedzőjeként tevékenykedő William Gallas technikai vezetőként az egyéni játékosfejlesztés szakmai koordinációjára ügyel. 

„Fontosnak tartom, hogy a játékosokkal ne csak szakmailag, hanem emberileg is foglalkozzunk, hiszen saját tapasztalataimból tudom, milyen kihívásokkal néznek szembe fiatal korban – idézi a klubhonlap az angol bajnok, vb-ezüstérmes, 84-szeres francia válogatott Gallast. – Az elmúlt időszakban megismertem a magyar fiatalok gondolkodásmódját és mentalitását, ezért hiszem, hogy a fejlődés érdekében alkalmazkodnunk kell az új generációhoz, miközben következetesen képviseljük azokat az értékeket, amelyek sikerre vezethetnek. Számomra három alapelv a legfontosabb: a kemény munka, a fegyelem és a tisztelet.”

„Ez a lépés hosszú távú stratégiai tervünk természetes része – indokolta a változtatást Andrés Jornet, a ZTE sportért felelős elnöke. – Új vezetői struktúrát vezetünk be, amely egy úttörő, társigazgatási modellen alapul. Az akadémiai vezető, a módszertani vezető és a technikai vezető összehangolt csapatként dolgozik majd, mindegyikük a saját szakterületéért felelve. Célunk egy még rendszerezettebb, a különböző szakmai területek szoros együttműködésére épülő működés kialakítása, amely összhangban áll a ZTE identitásával és azzal a belső kultúrával, amelyet tovább szeretnénk építeni.”

 

ZTE labdarúgó NB I William Gallas
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