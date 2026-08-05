Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid öt kilométeren is Eb-ezüstérmes

Rajt-cél győzelem, avagy Florian Wellbrock nagyszerű formában érkezett Párizsba: a keddi 10 km-es versenyszám után a német klasszis szerdán az öt kilométert is megnyerte.

És nagyszerű formában érkezett a francia fővárosba Betlehem Dávid is, hiszen akárcsak kedden, szerdán is másodikként érintette meg a panelt a célban, azaz újabb magyar ezüstérem született az Európa-bajnokságon!

Az elmúlt hetekhez képest hűvösebb időjárási körülmények közepette (a 23-24 fok eszményi lenne itthon is…) megrendezett versenyen Wellbrock egyből az élre állt, végig vezetett, a hajrában mindent megpróbált Betlehem, ráadásul ezúttal hátrafelé is kellett pislognia, hiszen az olasz Gregorio Paltrinieri nagyon rákapcsolt a végén – harmadikként ért célba.

„Megpróbáltam megint mindent, de megint erősebb volt Florian Wellbrock – nyilatkozta az M4 Sportnak Betlehem Dávid. – Elfáradtam a végére nagyon, kiúsztam magam. Egyelőre nincs fegyverünk Wellbrock ellen, majd lesz. De most sem vagyok elégedetlen, jó, hogy van egy ilyen vetélytársam, nagyon motivál. Viszont én képes vagyok ott maradni a lába körül, a többiek nem, ez mindenképpen jó.”

A keddhez képest, amikor egy verekedésbe keveredett, és végül a 23. helyen végzett 10 kilométeren, Rasovszky Kristóf megcsillantotta tudását, hetedik lett.

„Ma megtettem mindent, hogy a dobogón végezzek, nem sikerült, de azzal, ahogy versenyeztem, elégedett vagyok – mondta Rasovszky Kristóf. – A keddi tíz kilométer is jól indult, csak utána kikerültem a megszokott helyzetből, a komfortzónámból, még sárga lapot is kaptam valami olyanért, amelyben a másik fél legalább annyira ludas volt, mint én, de a kezdeményező mindenképpen ő volt. De tovább kellett mennem, nem volt idő foglalkozni a történtekkel. Az öt kilométer jobb is volt, bár a harmadik és a negyedik körben is hibáztam, emiatt lehetett volna jobb is, de örülök az előre lépésnek. Pénteken megint lehet javítani, ez is a cél, siránkozni nincs idő.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

5 KM. FÉRFIAK

Európa-bajnok: Florian Wellbrock (Németország) 55:40.2

2. Betlehem Dávid (Magyarország, klub: FTC, edző: Szokolai László) 55:42.6

3. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 55:44.7

…

7. Rasovszky Kristóf (Magyarország) 55:55.8

…

21. Kovács-Seres Hunor (Magyarország) 57:16.0