Kiss Ágnes és Nagy Bianka tanult a hibákból, s előrelépne a vb-n

Nem volt biztos, hogy az idén is együtt megy párost Kiss Ágnes és Nagy Bianka. Tavaly a világ- és Európa-bajnokság sem úgy alakult, ahogyan azt szerették volna – az előbbin két ötödik hellyel, az utóbbin két bronzéremmel zártak –, emiatt arra jutottak, hogy 2026-ban az egyest helyezik előtérbe.

„Az év elején még csak az egyesre készültem, úgy érzem, tavaly óta sokat léptam előre, főleg kétszáz méteren, a válogató is jól sikerült, majd a szegedi világkupaversenyen nagyon erős mezőnyben döntőbe jutottam, remek pályákat tudtam menni. Aztán következett a brandenburgi vk-verseny, amelyen ötszáz méteren aranyérmet szereztem, ez jót tett a lelkemnek. Időközben kirajzolódott azért, hogy újra párosozzunk, és nagyon örülök neki, hogy így döntöttünk” – nyilatkozta Kiss Ágnes.

„Egyáltalán nem voltunk biztosan abban, hogy mit szeretnénk és hogyan – vette át a szót Nagy Bianka. – Felvetődött, hogy az idén csak magunkra figyeljünk, egyesben lépjünk előre és az ott szerzett tapasztatainkat aztán később beépítsük a párosba. Viszont tudtuk, hogy bennünk van a jó eredmény kettesben, és idén sem kellene elengedni, főleg az új, már zajló olimpiai kvalifikációs rendszer miatt, szóval úgy határoztunk, hogy kitartunk mellette.”

A lányok ugyanakkor 2026-ban csak az olimpiai számra, C–2 500 méterre fókuszálnak, Szegeden a harmadik helyen értek célba, Brandenburgban győztek, a montemori Európa-bajnokságról ezüstéremmel tértek haza, majd a montreali világkupaversenyen negyedikek lettek.

„Csak az Eb-n mentünk kétszázon is – folytatta Nagy Bianka. – Nem szerettük volna, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessük, amelyeket tavaly is, ehhez képest a kétszázas döntő nagyon hasonlított a 2025-öshöz. A hatodik helyen végeztünk, nagy levegőt kellett vennünk, hogy a másnap esedékes ötszázas fináléra összekapjuk magunkat. Átgondoltuk a dolgokat, és az ezüstéremmel ha nem is három, egy lépcsőfokot biztosan haladtunk felfelé.”

A lányok helyzetét nem könnyíti meg az ukránok extraklasszisa, Ljudmila Luzan, aki a tavalyi, milánói vb-hez hasonlóan az idei Eb-n is mindkét egyéni és párosszámot megnyerte, azaz négy aranyérmet szerzett.

„Hogy mit tud, amit a többiek nem? Jó kérdés. Szeretném, ha rájönnénk, mert akkor mi is csinálhatnánk ugyanazt! Jelenleg kicsit megközelíthetetlennek tűnnek Anasztaszija Ribacsokkal, ám azon vagyunk, hogy minél inkább meggyűljön a bajuk velünk. Nem szeretnénk beletörődni a helyzetbe, le akarjuk győzi őket!” – szögezte le Nagy Bianka, aki a montreali vk-versenyen vállsérülést szenvedett, a rehabilitációja jól sikerült, s ettől a héttől már teljes értékű munkát végezhet.

„A felépülése alatti két hétben az egyesre próbáltam koncentrálni, most viszont már ismét a pároson van a fókusz – így Nagy Ágnes. – Ez új helyzet, ilyen még nem történt, próbálok mindenben alkalmazkodni, és remélem, minőségi edzéseket végezhetünk a világbajnokságig.”

Az augusztus 26-án rajtoló vb-n a C–2 500 méter mellett négyesben címvédőként szerepelnek a hölgyek (Csorba Zsófiával és Opavszky Rékával), Kiss Ágnes C–1 500 méteren is próbára teszi magát: „Három számban megyek ötszáz métert, nem kérdés, a legfontosabb a páros. Szerintem jól haladunk, de igen, az év fő versenye, a vb még hátravan, és bízom abban, hogy ezúttal jó szájízzel szállhatunk ki a hajóból – mondta Nagy. – Egyesben is kíváncsi vagyok, hol tartok jelenleg, erős a mezőny, tele olimpiai érmesekkel. Sajnos a négyessel idén még nem tudtunk összetérdelni, és ez meg is látszódik, de bízom abban, hogy a maradék időben lesz rá lehetőségünk.”

Nagy Bianka valamivel bizakodóbban fogalmazott: „Szerintem van bennem annyi munka, hogy a kimaradt két hét nem érződik meg súlyosan a teljesítményemen. Kettesben nagyon tudatosan építjük fel a pályáinkat, csiszolgatjuk, remélem, ismét egy fokkal előrelépünk. Négyesben Kína idén háromszor győzött le minket, de kiváló egységet alkotunk, úgy hiszem, meg tudjuk őket előzni!”